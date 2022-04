La nueva entrega de ’10 momentos de tu vida’, el programa que presenta Anne Igartiburu en Madrid, ha contado con la visita de Manuel Díaz ‘El Cordobés’, quien ha repasado los instantes más destacados de su biografía. Su infancia llena de «necesidades», marcada por el rechazo de su padre, Manuel Benítez, su historia de amor con su primera mujer, Vicky Martín Berrocal, el fuerte vínculo que mantiene con su actual esposa Virginia Troconis o su relación con su hija mayor, Alba Díaz, han sido algunos de los relatos que ha compartido el torero en el espacio de la cadena autonómica madrileña.

Pero en su encuentro con la presentadora vasca, el matador ha tenido tiempo también de compartir con la audiencia una anécdota muy especial y emotiva vivida junto a Francisco Rivera ‘Paquirri’ el día de su muerte. El padre de Fran, Cayetano y Kiko Rivera perdió la vida en la plaza de toros de Pozoblanco el 26 de septiembre de 1984. Horas antes de que un astado llamado Avispado acabara con su vida, el que fuera marido de Isabel Pantoja compartió con él unas palabras que han salido a la luz por primera vez.

Manuel Díaz y Paquirri coincidieron en varias ocasiones, pero fue el día se su fallecimiento este le dedicó un mensaje que ha quedado grabado para siempre en su corazón. «Ese día el torea en Pozoblanco y yo toreaba al día siguiente una novillada. La gente que me llevaba me dice: ‘Vamos a la plaza, que torea Paquirri, vemos los novillos que vas a torear mañana y nos quedamos a la corrida».

Paquirri brindó un toro a Manuel Díaz el día de su muerte

«La plaza estaba tan llena que el empresario me mete en el callejón. El maestro, en el primer toro, pone un par de banderillas. Cuando el toro lo persigue salta a la barrera, pasa por delante mía y me pega un cachetón. Y me dice: ‘Tú qué haces aquí’. Y se ríe…. Yo me pongo rojo. La gente me pregunta: ¿Tú lo conoces? Y ese toro me lo brinda. Porque su accidente ocurre con el segundo toro. Y me dice: ‘Esto es Córdoba, y tú eres El Cordobés. Te brindo este toro para que tengas la suerte que yo he tenido o más. Va por ti».

«En ese momento, él no me está regalando el brindis de un toro. Me está regalando un reconocimiento público ante toda la prensa de Córdoba y ante todos los aficionados que había esa tarde», recordaba. Para Manuel Díaz, las palabras de Paquirri fueron «un reconocimiento público y un apoyo» que llegaron en un momento decisivo de su carrera. «Qué decirte de ese momento para mí… Con el paso del tiempo me doy cuenta de que son gestos que marcan una vida y una diferencia. Él esta defendiendo mi verdad».

«Con el tiempo me doy cuenta de que ese gesto no fue solamente un brindis… Él estaba defendiendo mi verdad como torero… Uno de mis retazos como padre es el maestro Paquirri. Es un momento de mi vida que toma mucha importancia, que significa algo para mí», decía, emocionado.

Manuel recuerda a Paquirri como «un ser humano noble, puro, honesto y honrado»

Han pasado 38 años de la muerte de Paquirri, pero su recuerdo sigue vivo en la memoria de Manuel Díaz, quien ha rememorado los instantes del «maestro dándome consejos y aceptándome». El día que se conocieron, «lo primero que me dice es: ‘¿Tú quieres ser torero? Y me mira y me dice: Anda, vamos a torear. Con eso me dice ‘te estoy aceptando. Yo sí te voy a abrazar y te voy a acurrucar».

Al madrileño le brillaban los ojos al hablar del diestro gaditano, «un ser humano noble, puro, honesto y honrado» que tuvo un gesto precioso con «un chiquillo que quería seguir sus pasos».