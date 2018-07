Manuel Cortés, relax en la playa ajeno a los problemas de su madre

No está siendo un buen verano para Raquel Bollo. Desde hace meses, la que fuera colaboradora de ‘Sálvame’ ha tenido que ver como los rumores en torno al cierre de su tienda de ropa en Sevilla no hacen más que crecer. Si bien hace unos días confesada en ‘Viva la vida’ que el motivo era un cambio de local, “siempre cierro en agosto, pero esta vez he decidido cerrar julio y agosto porque me traslado a otro sitio. Y puedo liquidar todo a través de mi web” contaba, lo cierto es que hay muchos que no se lo han creído.

A pesar de que este mal momento no solo le afecta a ella sino también a sus hijos, estos prefieren disfrutar del verano con toda la normalidad posible. Al menos eso es lo que aparenta el mayor de ellos, Manuel Cortés, a quien hemos visto deleitarse de un día de relax en las playas de Cádiz junto a unos amigos.

Enfundado en un bañador rosa que destacaba su moreno natural, Cortés se lo pasó en grande, tanto dándose chapuzones como jugando al futbol con amigos, demostrando que tiene muchos más talentos a parte de la música.

Sin embargo, es gracias a esta con lo que se está haciendo famoso. A sus 23 años, el hijo del famoso Chiquetete ha demostrado que, pese a no hablarse con su progenitor, ha heredado su arte. Con su primer disco, ‘Algo de Mí’, Manuel está recorriendo gran parte de la geografía española, dando conciertos tanto en solitario como en compañía de otros artistas. Las últimas citas que ha anunciado son el 16 de agosto en Isla Cristina y el 17 en Algeciras, donde comparte cartel con La Húngara, Canelita, Nani Cortés y Ramón Heredia. Un montón de trabajo que bien ha merecido esta recarga de pilas en la playa.