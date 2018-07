Raquel Bollo: las extrañas circunstancias que rodean al cierre de su tienda

En 2013 Raquel Bollo inauguró la tienda de Sevilla que la excolaboradora de ‘Sálvame’ ha tenido activa hasta ahora. Desde que dejó la televisión, esta tienda de moda era la gran ilusión de Raquel y el único negocio propio que le podía generar unos ingresos.

Ahora ha sorprendido encontrar este local de ‘Alma by Raquel Bollo’ vacío y con las puertas cerradas. Ha sido el mismo programa donde Raquel Bollo colaboró durante tantos años, el que ha enviado a un reportero hasta Sevilla para que muetre in situ la tienda cerrada de Raquel Bollo y para que investigue qué ha podido suceder para que la excolaboradora de televisión tome esta extrema decisión.

Los sorprendentes detalles del cierre

Dos detalles han sorprendido a José Antonio León, el reportero que ha preguntado a personas cercanas a Raquel Bollo por este asunto. El primero de ellos es que, al hablar con el dueño del local, José Antonio León ha asegurado que este hombre no sabía que la tienda estaba cerrada, ya que Raquel tenia contrato de alquiler hasta septiembre.

Por otro lado el entorno cercano le comentan que Raquel va a trasladar la tienda a otro punto en septiembre. Pero sorprende que la propia madre de la ex de Chiquetete no supiera tampoco que el local estaba cerrado. “La tienda va bien. No sabía que la ha cerrado, no ha dicho nada. No lo entiendo. No tiene problemas”, le ha comentado a José Antonio León.

Algunas deudas con proveedores y con Hacienda podrían haber obligado a Raquel Bollo a echar el cierre, aunque los motivos reales no se conocen. Quizás, tal y como comenta su entorno, tenga intención de cambiar la tienda de ubicación y reabrirla en otra zona. Antonio Montero apuntaba al hecho de que su excompañera, que tiene contrato de alquiler hasta septiembre, siga pagando el alquiler del local hasta septiembre con el cierre echado: “Tan mal de dinero no le irá”, ha apuntado.