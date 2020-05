Manu Tenorio ha querido aportar su granito de solidaridad y ha sacado un remix de su nuevo single `Me tienes loco´, cuyos beneficios irán destinados íntegramente a los comedores sociales del padre Ángel. De esta manera, el cantante se suma a la ola de solidaridad, y al igual que muchos otros artistas, lucha para que todos volvamos a recuperarnos lo antes posible. Manu aceptó la propuesta de SEMANA y se sentó con nosotros en directo para hablarnos a corazón abierto. Lo hizo en el sótano de su casa. “Estoy en mi sótano y aquí tengo un tragaluz que hace parecer que estoy en una terraza”, nos contaba entre risas.

Manu Tenorio le propuso a diferentes chicas influencers participar en el videoclip, cuyos beneficios también irán destinados a los comedores del padre Ángel. “En un principio no tenía barajado que la canción tuviese una función solidaria, pero vista la situación actual, tenía que ayudar de la manera que fuese”, nos contaba el andaluz. Pero no todo ha sido un camino de rosas para el cantante en este lanzamiento. Manu nos confesó que no todo el mundo le había descolgado el teléfono cuando solicitó su ayuda para sacar adelante este nuevo tema.

Decepcionado con muchos compañeros de la profesión

“Me he encontrado con la desidia de personas que no me lo esperaba. De gente que yo aprecio e incluso que he tenido cierta amistad, o que incluso en otras ocasiones me han pedido algún favor y yo he colaborado con ellas, y de repente me he encontrado con una falta de colaboración que me ha dejado sorprendido”, nos explicaba Manu visiblemente decepcionado. “Tener seguidores es importante, pero tampoco te estoy pidiendo dinero prestado”. De esta manera el cantante dejaba claro su postura hacia ciertas personas que él consideraba amigos y que le han hado la espalda en momentos delicados como estos. Manu dejaba entrever que quizá por no tener los seguidores suficientes para según qué personas, estos habrían decidido no colaborar con él. En la actualidad Tenorio cuenta con más de 80 mil seguidores, una cifra alta, pero que en comparación con otros ex compañeros como Chenoa, que cuenta con más de 800 mil o David Bustamante, que tiene más de un millón, resulta menos mediática.

“A alguna que otra se le ha visto el plumero, pero bueno, que cada uno haga lo que quiera. Yo estoy agotado de hacer acciones solidarias, algunas veces me cuestan trabajo, otras veces sin embargo no estoy en mi mejor momento, pero siempre procuro, en la medida de lo posible colaborar. La solidaridad no tiene que ser una opción, sino una obligación, porque si cada uno se mira únicamente su ombligo…”, explicaba Manu Tenorio, para dejar claro su postura ante todos aquellos que le han decepcionado.

Le costó verse en la película de OT1 en Netflix

Recientemente la plataforma Netflix lanzó el documental que se grabó sobre `Operación Triunfo 1´, programa que lo lanzó a la fama junto a compañeros de la talla de David Bisbal y Rosa López. El artista, reconoció que le costó volver a verlo, porque “llevaba más de veinte años sin ver esa película y muchos vídeos de `OT´”. Pero después de evaluarlo mucho, decidió dar el paso y verlo. “Me di cuenta de que me costaba tanto ver esa película porque viví unas emociones y una etapa tan feliz que como ya no la tengo, porque forma parte del pasado, recuerdo todo lo que la hecho de menos. Es como el que sigue enamorado de alguien y prefiere no verlo para que no le haga daño”.

No tiene relación con Bisbal y Bustamante

SEMANA quiso interesarse por su relación con sus ex compañeros de academia. Hace unas semanas, todas las chicas de la primera edición grabaron un vídeo para celebrar la llegada del documental de OT1 a Netflix, vídeo que sin embargo no fue grabado por los chicos que concursaron en ese programa. “No sabría decirte porque no hemos grabado ese vídeo los chicos. Yo creo que la parte femenina de nuestra edición tiene mucha más cercanía y mucho más contacto. Los tíos vamos mucho más a nuestra bola y va a ser muy complicado hacer algo parecido”, nos explicaba Manu Tenorio. Nuestra revista quiso saber con quién no tenía nada de contacto en la actualidad, algo a lo que el cantante no dudo en contestar. “La verdad es que sí. Es importante saber una cosa, yo soy un tío bastante introvertido y voy bastante a lo mío. No tengo la costumbre de llamar todos los días, pero con gente como David Bisbal o Bustamante no tengo relación directa. Eso no quiere decir que mañana los llame y estén ahí. La relación está perfecta, pero es verdad que no es algo habitual y directo, cosa que con las chicas es totalmente diferente.