Este miércoles, una broma de Jorge Javier Vázquez ha hecho estallar a Lydia Lozano, que ha abandonado el plató de ‘Sálvame‘ indignada. “¿Crees que a lo mejor si dedicaras menos tiempo a los zapatos darías menos noticias como las de Manzanares?”, le ha preguntado el presentador. Estas palabras han hecho que la aludida estallase. Cabreada y entre lágrimas, ha amenazado con no participar en la pasarela de ‘Sálvame Fashion Week’, que celebra su tercera edición. «Me parece indecente empezar una fashion week con un mono negro. Me parece indecente, no me apetece nada. ¿Lo podéis entender? Yo tengo una imagen y me la curro todos los días y no me apetece joder mi imagen. ¡No me apetece! He traído miles de zapatos porque no sé de qué colores voy. No sé cómo es mi traje, no me lo he probado. Así no se puede hacer. No hemos ensayado, no hemos hecho el carrusel. ¿Puedo ser humana?», se ha lamentado. Con estas palabras ha explicado su indignación con el programa por tener que llevar un diseño de Ana María Aldón que ni siquiera ha visto.

“Te lo juro, y se lo dije a Valldeperas y Miquel me lleva llamando desde anoche. Pero lo voy a hacer, porque soy buena compañera, algo que a lo mejor tú no eres», ha destacado Lydia. No le ha hecho ninguna gracia tener que lucir un diseño de la mujer de Ortega Cano que no sabe si le sentará bien a su figura o no: «Ana María no me conoce lo suficiente como para saber cómo vestirme».

Lydia Lozano ha hablado con Ana María Aldón sobre el diseño que ha hecho para ella

A pesar de estar molesta, la colaboradora ha dejado claro que no desea dejar en mal lugar a la andaluza: «Yo me preocupé en hablar con Ana María. Me guste el traje o no me guste no dejo mal al diseñador». Pero sus palabras no han convencido a sus compañeros. “Durante 13 años nos hemos dedicado a reírnos de nosotros mismos, de nuestras papadas, de nuestras chepas, de nuestros dientes y de todo, hoy no le viene bien a ella”, ha brotado el exconcursante de ‘Gran Hermano”, se ha quejado Kiko Hernández.

Minutos después de que Lydia Lozano perdiese los papeles en el programa, Ana María Aldón ha hablado con Jorge Javier Vázquez sobre la actitud de Lydia en relación a su trabajo. Esta ha confesado estar «muy nerviosa» ante este nuevo reto, pero lo tiene todo «preparado». «Has visto cómo estaba Lydia, te hemos defendido… ¿Sabes la performance que se ha montado Lydia , ue dice que es todo muy complicado, que no es nada lo que le estaban diciendo?», le ha recordado el presentador. «Me preocupa que Lydia no me ha dicho que ella se ha quitado la escayola. Eso es un problema porque mi diseño estaba pensado para una escayola. Es un detalle muy importante», le ha contestado la modista. Y no ha dudado en quitar hierro a los nervios de la canaria: «Que no se ponga nerviosa».