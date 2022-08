Lydia Bosch se ha llevado un gran susto. Apenas unos días después de recorrer las calles de Barcelona, donde pasó su infancia, ha sufrido un accidente con un skate que le ha provocado notables heridas en su rostro. Ha sido la propia actriz quien ha contado lo sucedido. «Qué suerte tengo», destaca en sus redes sociales junto a un selfie en el que se ven perfectamente los destrozos que el incidente ha dejado en su piel. «Señales que aparecen por un golpetazo de un skate volador con caída libre», relata.

Las instantáneas hablan por sí solas. No se sabe a ciencia cierta cómo el «skate volador» le causó estos daños, si fue una caída u otra cosa. Pero sí queda claro que las heridas son grandes. Tiene dos en la frente, una cerca del crecimiento del cuero cabelludo y otra próxima a su ceja izquierda. También se le puede ver una marca en la zona de las ojeras. ¡Está hecha un cuadro la pobre!

Andrea, hija de Lydia Bosch, comenta la foto de su incidente con el skate: «Siempre protegida»

Como suele pasar en estos casos, sus amigos y seguidores no han tardado en comentar la fotografía. «Oooouuuuuccccchhhhhhh», dice Genoveva Casanova, amiga y ex de Cayetano Martínez de Irujo. Su hija Andrea no ha podido quedarse callada ante lo sucedido. «Hija Mamina», escribe a través de Instagram. «Siempre protegida desde arriba».

Este no es el primer contratiempo al que tiene que hacer frente la actriz y ex de Micky Molina últimamente. El pasado mes de abril publicó unas sorprendentes imágenes de su radical cambio de look debido a que padece alopecia. Ella misma relataba que debido a la sobrecarga de trabajo y las preocupaciones, empezó a notar una importante caída de su cabello: «Después de un periodo donde, a consecuencia del trabajo, sumado a unos meses posteriores de alto nivel de estrés, afortunadamente todo con final feliz, el pelo se me caía de forma muy preocupante, estando debilitadísimo y muy pobre. De ahí que últimamente siempre fuese con el pelo recogido”.

Lydia Bosch lucía nuevo ‘look’ tras sufrir alopecia

El estrés le había jugado una mala pasada, así que, ni corta ni perezosa, puso remedio a sus males a golpe de tijera. “Cortar por lo sano. Dícese del procedimiento más rápido y sin miramientos para solucionar un problema”, escribía Lydia Bosch en una imagen en la que posaba con su peluquero. Este era el responsable de nuevo aspecto y de ayudarla a “sanear mi pelo y volver a darle rollo». Sin dar mayor importancia a su alopecia, concluía: “Empezará a crecer el pelo de nuevo”,