Luis Rollán ha querido dejarle las cosas claras a Isabel Pantoja tras anunciar el final de su amistad. Está «triste y decepcionado» y no quiere que su examiga llegue a equívocos sobre la revelación de que entre ellos ya no existe ningún vínculo que los una. Vea el vídeo

Luis Rollán no está pasando por su mejor momento anímico y es que perder a un amigo siempre es duro, sea cual sea el motivo que se esconda tras esta difícil decisión. Este fin de semana el periodista dejaba claro que su relación de años con Isabel Pantoja había llegado a su final, al sentirse “triste y decepcionado” por las acciones de la tonadillera. Se mostró muy dolido y, cabizbajo, confesó lo que llevaba tiempo callando: “A lo mejor otro en mi lugar daría una exclusiva contando esto, pero yo no me tengo que esconder absolutamente de nada, trabajo en este programa y como me habéis preguntado he contestado la verdad. Por mi parte esta amistad se ha roto”, sentenciaba con lágrimas en los ojos Luis Rollán en ‘Viva la Vida’.

Vídeo: Europa Press

Tras esta revelación, Luis Rollán ha querido mandarle un mensaje directo a su ya examiga, Isabel Pantoja, aprovechando la presencia de los reporteros. El periodista le ha querido dejar las cosas muy claras a la cantante para que no haya malentendidos y que todo lo que piensa sobre ella y siente tras el final de su amistad sea en primera persona, sin intermediarios, evitando los dimes y diretes y zanjando todas las especulaciones de una vez. Una forma de curarse en salud para Luis Rollán que, sin embargo, podría no ser del todo bien recibido en Cantora, donde su examiga aguarda a que el temporal que asola su familia escampe. Vea el vídeo para conocer el mensaje directo de Luis Rollán a Isabel Pantoja.