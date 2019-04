4 Lucía Rivera mantiene una relación estupenda con Irene Rosales

Es tan buena la relación que mantienen que no dudan en mandarse mensajes a través de las redes sociales, sorprendiendo a sus seguidores. En unas de las últimas instantáneas que ha compartido la mujer de Kiko Rivera en Instagram, llamó la atención que entre los comentarios había uno de Lucía Rivera.

Demostrando ese amor que le tiene, le escribió «Te quiero» junto a un emoticono en forma de corazón. Esto deja ver que están muy unidas y que se tienen tan cariño que hasta lo muestran públicamente. A partir de aquí, surgen las dudas de si ese comentario se lo haría a la mujer de su padre, Eva González. Por ahora públicamente no hemos visto ninguna muestra de cariño, y en principio no se dará esta situación, puesto que no se siguen en redes.