El nuevo novio de Tana Rivera, Manuel Vega, el cual fue presentado oficialmente durante el desfile de Lourdes Montes en las pasarelas de SIMOF, ha causado un gran revuelo mediático. Especialmente por el hecho de que él es 10 años mayor que ella -Tana tiene 22 años y él 32- y ya han salido medios que aseguraban que la familia estaba descontenta con la decisión de iniciar este romance por la diferencia de edad, aunque ya Fran Rivera -muy cabreado- ha negado tal punto, al igual que lo hizo después Eugenia Martínez de Irujo, quien le dedicó a su nuevo yerno unas cariñosas palabras. Pero no solo los padres de Tana Rivera han tenido oportunidad de valorar al nuevo amor de la joven en público, pues Lourdes Montes se ha vuelto a enfrentar a las preguntas de los periodistas y ha explicado qué le parece Manuel para su querida Tana.

Vídeo: Europa Press

Lourdes Montes tenía una nueva cita con los medios en Madrid en calidad de influencer. Un evento en el que ha aprovechado para hablar sobre él éxito de su colección de moda flamenca que presentó en SIMOF, aunque lo más jugoso llegaba cuando llegaban las preguntas sobre Manuel Vega, el nuevo novio de Tana Rivera. Como cabría esperarse y como puedes ver en el vídeo que acompaña a estas líneas, Lourdes Montes no se ha salido del guion establecido y ha hablado maravillas del joven, definiéndole con cuatro importantes calificativos que nos ayudan a conocerle un poco más desde el prisma de su nueva familia política. Aunque es pronto para aventurar si el amor triunfará y si la pareja superará la importante prueba que el paso del tiempo supone para cualquier romance, la diseñadora reconoce que “son muy jóvenes”.

El cabreo de Fran Rivera ante las preguntas de su hija

Fran Rivera se enfrentó a las mismas preguntas hace unos días cuando llegaba a Madrid para sentarse en el plató de Susanna Griso en el que colabora. No recibió con agrado estas cuestiones y es que no le gusta que su hija genere interés mediático: “Que la dejéis tranquila, que ella no tiene que soportaros a vosotros”, decía en un primero momento. Después el enfado continuó cuando se puso sobre la mesa la cuestión de la diferencia de edad de su hija con su pareja: “Que respetéis a mi hija por favor, que respetéis a mi hija por favor, y su intimidad. No lo vais a hacer, ¿no?”, decía con ironía antes de entrar en el coche que le llevaba hasta las instalaciones de Antena 3.

Vídeo: Europa Press

Eugenia Martínez de Irujo no tiene reparos en hablar de su yerno

Más simpática se mostró Eugenia Martínez de Irujo a la hora de tratar con normalidad el nuevo romance que ha iniciado su hija, al entender que ha llamado la atención de los medios tras su presentación oficial en la pasarela de SIMOF. La hija de la desaparecida duquesa de Alba tan solo recibió de mala gana que se comente lo de la diferencia de edad sin que se especifique quién lo ha dicho concretamente, porque para ella su nuevo yerno es “un chico estupendo, es encantador, es educado y no sé a que vienen esos comentarios”.

Vídeo: Europa Press

Te interesará saber...