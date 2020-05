Este sábado 30 de mayo, se cumplen 25 años del la muerte de Antonio Flores. Una trágica pérdida que llegó tan solo dos semanas después del fallecimiento de la faraona, Lola Flores. Lolita y Rosario han querido recordar a su hermano en el aniversario de su muerte y le han dedicado unas emotivas y significativas palabras.

El compositor y cantante perdió la vida a los 33 años el 30 de mayo de 1995. Según han mantenido siempre sus dos hermanas, el artista no pudo soportar la pérdida de su madre, lo que le sumió en una profunda depresión. 25 años después de conocer la trágica noticia, el gaditano continúa presente en la familia, y así lo han dejado ver en numerosas ocasiones en sus apariciones públicas y redes sociales.

«25 años sin ti , mi hermano, y contigo parte de mi vida mi historia , pero aquí sigo echándote de menos todos los días de estos 25 años , echando coraje a vivir , y es complicado , sé que eres feliz y eso me consuela, no puedo decir feliz aniversario, pero sí te digo que estés dónde estés siempre serás parte de mí, te quiero hermano y tu música tu risa y todo tu sigue de alguna manera en mí», ha escrito con melancolía la jueza de ‘Tu cara me suena’.

Por su parte, su hermana Rosario, no ha querido quedarse atrás y también le ha dedicado unas emotivas palabras y además ha compartido un fragmento de «No dudaría», la conocidísima canción del artista. «En esta madrugada hace 25 años que mi hermano se me fue, pero sigue aquí conmigo, llenándome el corazón ❤️», indica.

«Me acuerdo de él todos los días»

Las hermanas Flores han hablado en numerosas ocasiones del cantautor. La última vez que lo hizo Lolita fue tras ver a Juan Muñoz imitándole en ‘Tu cara me suena’ con «Arriba los corazones». Una actuación que hizo que todo el plató se pusiera en pie y que logró emocionar a la de ‘Sarandonga’. «El año pasado Jordi Rebellón ya cantó ‘Siete vidas’. Yo me acuerdo de él todos los días. Es una herida que tendré ahí el resto de mi vida. Te quiero dar las gracias porque cada vez que se le nombra y se le canta se le está haciendo un homenaje. Con las cosas que inventan, ¿no van a inventar nunca que vengan de vez en cuando a vernos a los que estamos a este lado? No sé cómo sería ahora. Mi hermano se fue con 33 años. Yo siempre he dicho que tendría la vejez de Al Pacino. Seguro que ahora tendría su tripita. Cada vez que se cantan las canciones de mi hermano y cada vez que se le nombra, se le está haciendo un homenaje», decía entre lágrimas.

No solo hemos escuchado la falta que hace su hermano a las Flores. Rosario Flores se sentaba hace unos años con Bertín Osborne en ‘Mi Casa es la Tuya’ y se abría en canal y recordaba a su hermano del alma. La cantante se sinceró y confesó que una de sus peores estapas fue con la pérdida de su madre y la de su hermano Antonio, pocos meses después: “Yo creo que todos morimos ese día, yo morí con mi hermano Antonio también, una parte de mí se murió”. Así recordaron a su madre

Ha pasado un cuarto de siglo desde que nos dejara Lola Flores. El pasado 16 de mayo, cuando se cumplían 25 años de su muerte, las mujeres de su familia la recordaban en este marcado aniversario. Su primogénita, Lolita, recuperaba un vídeo de una actuación suya y se lo dedicaba: Para ti mamá», le decía. También se mostraba orgullosa de que su recuerdo siga intacto pese al pasar de los años. «Saber que sigues viva en la mente de la gente y en sus corazones, Instagram está lleno de tus fotos tus palabras, Facebook, todas las televisiones los periódicos, eres grande madre sigues siendo grande, desde aquí mi agradecimiento a todos a todas, orgullosa de ser tu hija y tu alumna, me enseñaste a vivir a querer y ser generosa a ser trabajadora incansable y a mirar por los que quiero, aunque a veces como a ti me falten las fuerzas, caigo, lloro y me levanto como tú, sonrío y pienso en positivo lo bueno está por llegar gracias madre, mamá gracias».

«Mamá de mi vida. Cuánto tiempo sin ti. Mañana hace 25 años. Y parece que fue ayer. Tus besos, tu piel, tu sabor. Sé que eres mi ángel que me mira y me cuida desde el cielo. Siempre conmigo», decía Rosario. Por su parte, Elena Furiase también se acordaba de ella con un «Olé olé 25 años sin ti. Se que estás aquí, en alguna parte!», señalaba.