Lolita Flores, espectacular posado en bikini a los 61 años

7 Ha encontrado un hueco para desconectar de la intensa rutina

Lolita no se podía ir de su destino sin disfrutar de un merecido baño en la playa. Y por supuesto, ha querido compartir su posado en bikini, demostrando que está espectacular a sus 61 años. «El mar, ese que me limpia y me llena de energía, cogiendo fuerzas para #lafuerzadelcariño«, escribía.

Con un bikini estampado, Lolita presume no solo de cuerpazo, también de bronceado. Además, ha tenido la suerte de disfrutar de un clima perfecto para darse un baño en el mar.