Lolita Flores ha visitado el plató de ‘Sábado Deluxe’ donde se ha mostrado entusiasmada por la próxima maternidad de su hija, Elena Furiase. La artista ha repasado el momento personal que atraviesa actualmente, pero también se ha pronunciado sobre temas de actualidad. Ha confirmado que se puso en contacto con Isabel Pantoja tras la muerte de su madre, doña Ana.

«Hay cosas que están por encima del bien y del mal. Yo sabía cómo Isabel quería a su madre», ha afirmado durante la entrevista. «Cuando mi madre falleció ella estuvo al pie del cañón, con mi madre, con mi padre y con mi hermano». Asimismo ha explicado que no era el momento para que ella viajara a Sevilla porque la relación se ha enfriado con el tiempo. «Pero mandarle un mensaje, por supuesto».

«A mí me ha contestado. Fue cariñosa», ha explicado sin entrar en más detalles sobre el mensaje que recibió de la tonadillera cuando murió su progenitora, el pasado 28 de septiembre. «Hice lo que tuve que hacer porque yo la quiero muchísimo». También ha recalcado que la artista continúa pasando su luto. Además, ha incidido en los problemas familiares que continúa acarreando. «Aparte del problema que pueda tener con Kiko».

Lolita Flores ha subrayado que la persona que ella había conocido era muy distinta a la que estamos viendo en los últimos tiempos en televisión. Tanto es así que ni siquiera la reconoce. «Yo la Isabel que he conocido y con la que he convivido era una madre amantísima, muy preocupada por sus hijos. A esa niña la adoraba. Miraba a Kiko y veía a Paquirri. Esta Isabel que me pintan no la conozco».

Lolita Flores, encantada con el nuevo miembro de la familia

El papel de abuela es el que más feliz le está haciendo en esta etapa de su vida a la artista. De eso no hay lugar a dudas. Lolita se ha mostrado entusiasmada con la nueva maternidad de su hija fruto de su matrimonio con Gonzalo Sierra. La pareja se dio el «sí, quiero» en septiembre del año pasado. «Todavía no se sabe si es niño o niña. Es una ilusión muy grande. Mi ilusión fue casarme para tener mis hijos. Y ahora es ser abuela».

La artista ha recalcado que es «abuela por dentro y por fuera». Y que ahora disfruta con actividades como el crochet. Debido al embarazo de su hija intenta mantener todas las precauciones para evitar contagiarse de covid, al igual que su hija. El bebé que está en camino será el segundo nieto para Lolita. El pequeño se convertirá en el mejor compañero de juegos de Noah, de 3 años.