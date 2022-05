La que fuera concursante de ‘Operación Triunfo‘ ha acudido al programa ‘El Hormiguero’ para presentar su nueva serie documental ‘La Niña’, que se estrena en Prime Video el 13 de mayo. En dicho documental, Lola Índigo muestra las distintas etapas por las que ha tenido que pasar para llegar a donde está hoy. Durante su charla con Pablo Motos ha hablado de uno de los temas que pocos conocen y al que ha querido darle visibilidad: los problemas de alimentación. La artista los sufrió hace unos años durante sus inicios en el baile cuando le dijeron que si quería triunfar tendría que estar muy delgada.

La cantante asegura que se «mataba de hambre» y «estaba débil»

Lola Índigo ha contado esta parte de su historia: «Yo nunca me había atrevido a venirme a vivir a Madrid. Antes de irme a China yo había estado dando mis clasecitas y demás pero no me atrevía porque los castings a los que había venido más de una vez me habían tirado por mi físico. Sentía que no me iban a coger y no me iba a salir el curro. Entonces yo me quedé en mi zona de confort», ha comenzado relatando. Y ha añadido: «En china me dijeron que si quería seguir trabajando tienes que estar delgada como un palillo y yo me lo creí», ha confesado.

La artista asegura que es una parte «de la que nunca había hablado». Pablo Motos le ha animado a contar su historia, ya que puede ayudar a muchas jóvenes que estén pasando por algún trastorno de alimentación. Lola Índigo se ha sincerado: «Yo dejé de comer y tuve anorexia», dice. «Yo me di cuenta que estaba enferma cuando pesaba cada cosa y me mataba de hambre. Estaba débil y no controlaba tanto mi movimiento. Me mareaba mucho», cuenta.

Lola Índigo ha recordado cómo logró superar su trastorno de alimentación

Por aquel momento, la cantante se encontraba viviendo en Los Ángeles: «Mis padres se empezaron a preocupar porque se me veían en las fotos como un cambio físico muy fuerte. Yo soy una tía grande y a mí se me notaba un montón. Mis padres me dijeron que me viniera y que me iban a llevar a comer a no se donde. Mientras tanto, la mayoría de los comentarios eran de «estás increíble» o «estás buenísima». Y claro lo pones en una balanza y dices ¿qué me importa más?», ha confesado.

Lola Índigo ha recordado cómo logró superar este trastorno de alimentación: «Con mucho cariño y pasando un tiempecito en casa después de eso entendí que tenía que quererme un poquito más», ha dicho muy emocionada. La artista ha hablado de que por aquel entonces daba muchas clases de baile y no tenía fuerzas para sobrellevarlas todas. A pesar de que ha superado ese problema, asegura que «hay que estar siempre en alerta porque la persona que alguna vez ha sufrido esto tiene que estar alerta toda la vida». Sin lugar a dudas, ha sido una dura entrevista para Lola Índigo que se ha enfrentado a un fuerte recuerdo de su vida. La artista no ha podido evitar emocionarse por lo que Pablo Motos no ha dudado ni un instante en abrazarla.

Te interesará saber...