Ana Guerra atraviesa una de las etapas personales más increíbles de su vida. La cantante se ha dejado ver este jueves en el estreno del musical de Antonio Banderas, 'Company', donde no dudó en lucir una sonrisa en el rostro cuando le preguntan por su pareja, Víctor Elías. Tal es la felicidad que siente que no ha dudado en contestar de manera rotunda si le gustaría pasar por el altar con el cantante y actor.

La cantante, rotunda sobre sus planes de pasar por el altar

Vídeo: Europa Press.

El cantante no podía acompañarle al estreno, pero hablaba de él con una sonrisa en el rostro. «Él está tocando, pero la relación va muy bien, la verdad. Nos llevamos súper bien y la convivencia también. Está yendo todo de maravilla. No me puedo quejar», empieza diciendo feliz y orgullosa sobre los meses que lleva de relación con el actor de ‘Los Serrano’.

No descarta pasar por el altar y aunque no es muy dada a hablar de su vida personal, porque desde siempre le ha costado, Ana Guerra nos ha sorprendido al contestar que sí, que se quiere casar: «Lo preguntáis siempre, pero aunque venga de blanco, la boda no es hoy», empieza diciendo entre risas. Su relación con Víctor Elías la ha hecho tan feliz que no le cuesta hablar de sus planes más personales: «Sí, la verdad que me gustaría casarme, a mí me gustaría casarme pero a ver qué pasa… No ha hincado rodilla, pero yo tampoco, que yo no soy clásica para estas cosas».