La hija de Kiko Matamoros ha desvelado a qué profesión le hubiera gustado dedicarse si no hubiera sido ‘influencer’. Y su elección es muy sorprendente.

Laura Matamoros ha vuelto con ganas a las redes sociales después de haber pasado un fin de semana de lo más relajante en Fuerteventura. La hija de Kiko Matamoros cuenta ya con más de 934.000 seguidores, que ven cada día cómo es su vida tanto laboral como personal. Y es que ella es una de las ‘influencers’ más activas en las redes sociales.

Después de varias semanas sin hacer ronda de preguntas y respuestas, Laura ha querido dejar a sus seguidores que le pregunten todo tipo de dudas. El hecho de que diera el paso a salir en televisión fue el año en el que se convirtió en concursante de ‘GH VIP’, edición que finalmente consiguió ganar. Después de su entrada en la casa de Guadalix de la Sierra, Madrid, la joven no ha parado de trabajar en el medio.

A la vez, su perfil de Instagram comenzaba a tener cada vez más seguidores. Esto le permitió, además, convertirse en ‘influencer’. Hoy en día es una de las más seguidas, lo que le hizo tomar la decisión de dejar los platós de televisión para centrarse en esta profesión. Sin embargo, Laura Matamoros no siempre quiso ser ‘influencer’. Ella misma ha desvelado qué le hubiera gustado ser.

Laura Matamoros desvela qué hubiera sido si no fuera ‘influencer’

Vídeo: Instagram.

Laura Matamoros ha querido confesar las dos profesiones frustradas que tiene. «Siempre quise estudiar Turismo, pero estuve trabajando en una clínica dental y la verdad que me gustó mucho. Y es verdad que es algo que tengo frustrado, me hubiera gustado ser odontóloga, así que ahí lo lleváis», confiesa.

Parece que antes de que diera el paso de pertenecer al mundo de los realities y posteriormente al del mundo de Instagram, Laura Matamoros quiso tener otro tipo de profesión. Aún así, no puede estar más feliz con cómo ha sido su vida profesional finalmente, ya que actualmente se dedica a algo que le hace muy feliz y que le ha permitido no solo tener independencia económica y vivir bien, sino que ha podido conocer a muchas personas.

¿Está metida en los negocios gastronómicos de su pareja?

No es lo único que ha contestado Laura Matamoros. Aunque muchos creen que también está inmersa en el proyecto laboral de su pareja, Benji Aparicio, la joven ha desvelado que no, que solo le ayuda para promocionar sus negocios en las redes sociales: «Ni Noname ni Benji’s tiene algo que ver conmigo, simplemente son de mi pareja y listo. Me implico como si fuera mío porque creo que hay que hacer las cosas así, pero no», aclara.