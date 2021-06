La hija de Kiko Matamoros ha compartido con sus seguidores una ecografía de su bebé, fruto de su relación con Benji Aparicio.

Laura Matamoros tiene muchos motivos para estar contenta. Este lunes ha ido al médico para someterse a varias revisiones de su embarazo. Y, al parecer, todo va de maravilla. Ella misma lo ha explicado a través de sus redes sociales.

«Todo está muy bien»

«Tengo buenas noticias y es que esta mañana he ido a la eco doppler. Tengo que decir que todo está muy aparentemente muy bien. Y tengo otra noticia, que no es al 100%, pero va a ser…. ¡ A ver qué va a ser!», dice en un vídeo publicado a través de Stories. En él ha subido una imagen de una ecografía en la que se puede adivinar cuál es el sexo del bebé que espera -su segundo hijo- fruto de su relación con Benji Aparicio. En su publicación juega al despiste, ya que utiliza la ecografía para animar a sus seguidores a dar con el género de su retoño: ¿Será un niño o una niña?, pregunta a sus admiradores en un cuestionario online. Y cerca del 75% de ellos cree que se trata de una niña.

A sus 28 años, la hija de Kiko Matamoros está viviendo un momento especialmente dulce. Está encantada con su segundo embarazo y tenía muchas ganas de tener otro hijo, así que está volcada en cuidarse y en prepararse lo máximo posible para la llegada de su vástago. En los últimos tiempos, la joven ha vivido momentos muy convulsos a nivel personal. En cuestión de semanas anunciaba su ruptura con su pareja para luego confirmar su segundo embarazo. Poco después compartía su decisión de volver con su novio. Todo un vaivén de emociones que ha logrado superar con optimismo.

El pasado mes de abril conocíamos la noticia de que Laura Matamoros y Benji Aparicio habían puesto fin a su relación tras haberse dado una segunda oportunidad y tener un hijo en común, Matías. Solo unas semanas después, a mediados de mayo, la ‘influencer’ anunciaba que estaba embarazada de su segundo hijo tras haber roto con su novio.

Así anunciaba su embarazo tras romper con Benji

«Contaros que estoy embarazada. Es muy pronto y me hubiera gustado haber contado esta noticia de otra manera, pero es cierto que mi vida es pública. Estoy embarazada de siete semanas. Es lo más maravilloso», decía a través de un vídeo publicado en sus redes sociales. «He tenido muchas subidas y muchas bajadas, porque han pasado muchas cosas. Pensaba hace tres semana que iba a empezar mi vida desde cero sin Benji. Nos hemos dado cuenta de que tenemos que aprovechar esta situación para estar y crear esa familia imperfecta, que es lo más importante. Mi hijo va a tener un hermanito o una hermanita. Mi familia está increíblemente feliz. Están encantados con esta decisión que hemos tomado».

En su post no ocultaba que tenía sentimientos encontrados: «Me emociono porque lo quería desde hace mucho tiempo. Me hace muy feliz. Muchos vais a cuestionar cómo es la situación. Gracias a Dios puedo decir que soy muy fértil, estoy muy agradecida a este momento que estoy viviendo. Para mí conseguir crear una familia imperfecta, aunque esté de siete semanas, hubiese sido mejor contarlo más adelante, pero ha sido así». Días después, Laura y Benji se daban una segunda oportunidad. En esta nueva etapa centran sus energías en fortalecer su relación y en aumentar, dentro de poco, su «familia imperfecta».