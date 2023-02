Laura Lausini hace la mayor locura de su carrera para celebrar su 30 aniversario

Laura Pausini tenía tan solo 18 años cuando el 27 de febrero de 1993 ganaba el Festival de San Remo con su ya mítica canción, “La Soledad”. Pues bien, 30 años después, la cantante italiana ha querido sorprender y agradecer a su público poniendo a prueba su cuerpo, su fuerza y su voz realizando tres conciertos en tres ciudades diferentes y en dos continentes diferentes en menos de 24 horas. Tres destinos que han marcado su vida personal y profesional: Nueva York, Madrid y Milán. SEMANA ha estado en el que se ha celebrado en la capital española y nos ha dejado sin palabras.

No podía hacerlo en otro día. Tenía que ser el 27 de febrero de 2023, tres décadas después de que pasara de ser la Laura de un pueblo de Italia a la Laura de todo un planeta. La actuación ha tenido lugar en el teatro The Music Station de Madrid, algo inusual en ella, ya que las veces que ha visitado Madrid lo ha hecho en grandes estadios como el Wizink Center, pero como ha querido recalcar ella, tenía que ser en un teatro de cada ciudad, porque así fue como empezó su carrera. Y así fue. A las 15:00 horas la artista hizo su aparición triunfal, vestida de un impoluto traje negro de Emporio Armani que le recordaba a su chaqueta de Sanremo y con un público totalmente entregado.

“Creo que todos aquí sabéis que estamos celebrando nuestro trigésimo aniversario y yo quería que fuera exactamente hoy, porque exactamente el 27 de febrero de 1993 yo ganaba el Festival de San Remo en Italia con ‘La soledad’, que fue mi primer gran éxito en España”, ha dicho emocionada y con el público puesto en pie. Laura deleitó a sus cientos de fans con 10 canciones diferentes que han hecho historia, tanto dentro como fuera de nuestro país. La selección no ha sido casual, ya que la cantante de “Se fue” ha querido dividir sus 30 canciones más especiales entre los tres países que ha elegido para celebrar su aniversario. 30 por ciudad y todas ellas muy bien pensadas.

Entre tema y tema, la ganadora del Globo de Oro, demostró una cercanía con su público poco vista en comparación con otras artistas de su talla. Recordaba mucho los nombres y las caras de los allí presentes y no dudaba en agradecerles y expresarles lo agradecida y emocionada que se encontraba tras tantos años de cariño. “Cuando comenzó mi carrera todos me consideraban Laura, la vecina, una hermana, una hija, una prima… Y pasan los años y me doy cuenta de que juntos somos realmente una familia. Vosotros me conocéis, mi manera de ser, y yo conozco historias de muchos que me habláis desde hace tiempo. Y juntos somos una familia que busca amor, que arriesga amor y que quiere vivir el amor sin ningún miedo”, explicó.

La italiana se sinceró, se soltó la melena y mostró sus sentimientos hacía nuestro país. Una segunda casa para ella. “Aquí me siento más libre que en Italia a la hora de expresarme y, a veces, digo cosas un poco locas. Recargo pilas en el extranjero porque me siento libre y más aquí, porque me siento amada, porque me hablan como si fuera una española más, y lo agradezco mucho. No me cansaré de decirlo”.

Laura llegó, llenó, triunfó y puso rumbo a Milán para ofrecer su último concierto en este tour de 24 horas. Eso sí, esta vez nuestra italiana favorita lo hizo devolviéndole a su público años de entrega, reconociendo que sentía la necesidad de devolverle a cada uno de ellos las locuras que durante su carrera ellos han hecho por ella y adelantando las sorpresas que están por llegar. Unas sorpresas que ahora sí, no miraran con nostalgia al pasado, sino a los 30 próximos años que están por llegar.