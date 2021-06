La colaboradora de ‘Sálvame’ ha hecho una excepción en las publicaciones que comparte en Instagram y nos ha dejado ver cómo es su habitación por primera vez.

Desde que fuera elegida para ser colaboradora de ‘Sálvame’, la vida de Laura Fa ha dado un giro radical. No solo ha cambiado su físico de una manera muy llamativa, sino que el hecho de salir en televisión en uno de los programas más vistos de Telecinco, le ha permitido convertirse en toda una ‘influencer’. Cuenta ya con más de 74.200 seguidores en las redes sociales, una cifra que promete aumentar de una manera exponencial.

Consciente de ello, Laura Fa es cada vez más activa en su Instagram. Aunque normalmente nos deja ver algunos de los resultados de sus trabajos publicitarios y también sus looks para acudir al plató de televisión, la colaboradora acaba de compartir ahora su publicación más inesperada.

Y es que nos ha abierto las puertas del rincón favorito que tiene en casa: su habitación. Después de haberla redecorado, Laura Fa ha enseñado el resultado orgullosa. En este espacio predominan los tonos pasteles y ella se decanta por una decoración tirando a lo recargado.

Laura Fa abre las puertas de su habitación por primera vez

La pared gris combina a la perfección con los cuadros en madera clara con fondo blanco. Figuras abstractas o mensajes románticos en inglés como «juntos es nuestro lugar favorito» o «soñar» hacen ver el tipo de decoración por la que se decanta la colaboradora de televisión. A eso se suma el cabecero gris y la cama con una colcha estampada de flores, perfecta para esta época del año.

La decoración que ha elegido es muy acogedora

Por ahora solo nos ha dejado ver su habitación, el lugar de su casa favorito. Laura Fa siempre se ha decantado por mantener su vida personal en un discreto segundo plano, pero eso no le ha impedido convertirse en una de las colaboradoras más exitosas del plató de ‘Sálvame’. A pesar de que ha llegado de las últimas, ella se ha ganado el respeto de todos.

Ha tenido también una tarde mala en ‘Sálvame’

Durante las tardes de ‘Sálvame’, los colaboradores viven algunos días muy duros. Les ha pasado a todos. Y también a Laura Fa, que el pasado mes de enero abandonó llorando el plató cuando se estaba debatiendo sobre la polémica que hubo entre las amigas Anabel Pantoja y Belén Esteban. Laura creía que esta guerra había sido iniciada por una persona.

La periodista insinuó que el director del espacio estaba envenenando la cabeza de la madrileña para enfrentarse a la andaluza. «Si alguien le ha inflado un poco la cabeza a Belén ha sido Alberto», decía, apuntando directamente al director del programa, Alberto Díaz. Sus palabras provocaron un grito por parte de éste: «¡Fuera!», quien la echó del plató en pleno directo.

«Mira, y si quieres, ya no vengo más», apuntaba Laura Fa mientras se marchaba del plató. El director le hizo levantarse de su sillón mientras gritaba, y aunque no se oía con nitidez lo que dijo, se pudo escuchar sus palabras. El resto de colaboradores no daban crédito a lo que estaba pasando. «Yo flipo. No sé si en TV3 le permiten hacer esto», comentaba Kiko Matamoros. «Déjalo, Kiko», le pedía Chelo García Cortés, intentando no hacer más leña del árbol caído.