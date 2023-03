Laura Escanes revela cuánto dinero gana por publicidad en redes sociales (y te va a sorprender)

Laura Escanes cuenta con más de dos millones de seguidores en su cuenta de Instagram, una cifra muy relevante que le ayuda a que las marcas se fijen en ella como reclamo. La joven promociona ropa, productos de belleza e incluso mobiliario de casa, lo que deja ver que es una influencer polivalente, tanto que ha conseguido hacerse con una importante suma de dinero para comprarse un lujoso piso en propiedad. Pero, ¿cuánto puede llegar a ganar por cada post? La joven no ha tenido reparo en confesar una cifra concreta, un número imponente que supone un gran sueldo para ella y es que Laura Escanes hace varias publicaciones de publicidad al mes, lo que por supuesto se traduce en mucho dinero.

"Comparto mi día a día en las redes sociales y hay un momento en el que las marcas deciden invertir dinero en que les haga publicidad (...) Las marcas nos pagan muy bien, pero si calcular los diferentes factores y el alcance, les sale barato", dice Escanes en 'Días de tele'. La ex de Risto Mejide tiene un gran alcance, un aspecto que miran al detalle las diferentes empresas que quieren contar con alguien para que promocione sus productos. Si bien le costó un poco desvelar algo tan íntimo, Laura Escanes ha demostrado ser muy sincera con sus seguidores, a los que no quiere esconderles casi nada. "En mi caso, unos 5.000 euros por un post. No en todos, sino en algunos", responde. Generalmente la publicación se paga mucho mejor que los stories, ya que las historias tienen una caducidad de 24 horas mientras las otras están de forma permanente.

La joven, que acaba de ganar un Premio Ídolo como influencer del año, no puede estar más satisfecha por la vida profesional que tiene. Esta le ha permitido llevar un alto tren de vida y adquirir una propiedad con tan solo 26 años, todo un logro del que está profundamente orgullosa. La prescriptora de moda ha sabido invertir su dinero y ha montado incluso una exitosa peluquería, centro que fundó con otros socios y del que ella es imagen, lo que, a buen seguro, hace que sus clientes aumenten.

Laura Escanes tiene varios trabajos

Su caché ha ido creciendo de forma paulatina, siendo ahora su mejor momento. Aunque no suele dar demasiados datos sobre sus ingresos, lo cierto es que no tuvo reparo en responder a las famosas preguntas de La Resistencia. "¿Cuánto dinero tienes en el banco?", le preguntó David Broncano, a lo que ella respondió sin miedo al qué dirán, eso sí, el pasado verano, fecha en la que todavía no tenía una casa en propiedad. "Estoy ahorrando para dar una entrada en algún momento", dijo tras asegurar que tenía entre 200.000 y 400.000 euros en su poder, cantidad que se habrá visto mermada de forma considerable al adquirir una vivienda en solitario.

A su trabajo en la Red se suman otros proyectos como su pódcast en la radio, donde cada semana llevaba a rostros conocidos para charlar con ellos o a su concurso en 'El Desafío', programa en el que está demostrando ser un hacha en muchas de las disciplinas y retos que se les presentan.