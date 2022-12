Laura Escanes recibe a Álvaro de Luna en el aeropuerto con besos y abrazos

Laura Escanes y Álvaro de Luna ya no esconden su relación. Prueba de ello es que la influencer se ha dejado ver en el aeropuerto para sorprender al cantante, que ha regresado a España tras unas semanas de gira. Acompañada de un amigo, la escritora y experta en redes acudía al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas para recibir a su chico por todo lo alto. Nerviosa, la catalana se mostraba inquieta minutos antes de reencontrarse con su chico, con el que se ha fundido en un emotivo abrazo nada más verlo. Todo ello delante de todo el mundo, sin temor a ser vistos o inmortalizados, tal y como muestran las imágenes del diario ‘ABC’.

Laura Escanes y Álvaro de Luna ya no esconden su amor. La influencer recibe al cantante en el aeropuerto de Madrid entre besos y abrazos. https://t.co/ZMqhtuOjoX pic.twitter.com/HRW75TWjzj — ABC.es (@abc_es) December 7, 2022

Poco antes de ver a Álvaro de Luna en la terminal T4 del aeropuerto de Madrid, Laura Escanes respondía a la prensa y aseguraba que estaba «muy bien». «Voy a pasar las navidades en familia, cuando tenga algo que decir yo os lo digo», puntualizaba sobre si tiene planes de empezar el año con el artista.

La influencer viajó a México a finales de noviembre para estar al lado de Álvaro de Luna

Lo cierto es que Laura y Álvaro están juntos siempre que sus respetivos compromisos familiares se lo permiten. A finales del pasado mes de noviembre estuvieron juntos en México. Entonces, la ‘influencer’ no dudaba en cruzar el charco y viajar hasta el país azteca para acompañar al músico durante su gira. De su escapada fuimos testigos gracias a las Instagram. En las imágenes que han visto la luz, ambos se muestran en actitud relajada y muy desinhibida disfrutando de su viaje, en el que tuvieron tiempo para disfrutar de una noche de fiesta regada con tequila.

Laura Escanes anunció su separación de Risto Mejide, el padre de su hija Roma, el pasado mes de septiembre. Fue a través de una nota cuando supimos que su matrimonio con el publicista había llegado a su fin. Ambos emprendían caminos separados después de siete años de relación, cinco de ellos como marido y mujer. «Han sido 7 años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días. Si tenía que vivir todo esto y conocer lo que es el amor, tenía que ser contigo. Me imaginé la vida entera contigo y me has hecho creer en la eternidad», decía Escanes en un mensaje tan sincero como emotivo en el que quiso dejar constancia del afecto y el respeto al padre de su hija.

Laura Escanes participará en ‘El Desafío’ próximamente

Por el momento, Laura Escanes ha dicho que «vive sola» con su hija Roma cuando no está con el padre. También ha confesado que no vive «con ningún novio». Hace unos días, visitaba la que será su nueva casa, una vivienda unifamiliar que ha comprado en Madrid con la ayuda de Pablo Castellano, marido de María Pombo, y a la que tiene previsto mudarse el próximo mes de enero.

Y si en lo personal le va todo a pedir de boca, en lo profesional también. Laura Escanes tiene por delante nuevas e importantes oportunidades profesionales. Próximamente en televisión gracias a la tercera edición del programa ‘El Desafio’de Antena 3. En el espacio de retos, presentado por Roberto Leal, deberá demostrar su fortaleza y concursará junto a otros rostros conocidos, entre ellos, Mariló Montero, Rosa López, Ana Guerra y su ex, Risto Mejide.