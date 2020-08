Laura y Anita Matamoros han vuelto a demostrar la gran relación que hay ahora entre ellas quedando en Tarifa, destino de vacaciones en el que han coincidido. Han organizado este planazo justo cuando su padre, Kiko Matamoros, continúa ingresado en el hospital.

El verano está siendo imparable para Laura y Anita Matamoros. Las hermanas han preparado sus vacaciones para que sean inolvidables, y así está siendo. Laura Matamoros ha pisado ya varios destinos por España en compañía de su pareja, Benji Aparicio, y el hijo que tienen en común. Lo han hecho solos o en compañía de amigos. Por su parte, su hermana Anita Matamoros está haciendo lo mismo.

Después de visitar el norte, estar en Madrid y viajar a Marbella, la joven se encuentra en Tarifa, destino en el que casualmente también se encuentra Laura Matamoros. El hecho de haber coincidido en el sur ha posibilitado un reencuentro entre ellas, del que por supuesto hay pruebas. Y es que como dos exitosas ‘influencers’, Laura y Anita han compartido lo bien que lo han pasado.

En un lugar de lo más bonito, Laura y Anita han quedado para ponerse al día de cómo va su verano. Aunque hace tiempo que enterraron el hacha de guerra y entre ellas ya hay una buena relación, no se ven todo lo que les gustaría. Y eso que ambas viven en Madrid. Pero cuando se ven, las hermanas Matamoros demuestran que entre ellas reina la paz y que además de hermanas, son buenas amigas.

Laura y Anita Matamoros se reencuentran en Tarifa

Aprovechando que ambas se encuentran en el mismo destino de vacaciones, Laura y Anita no han dudado en pasar un rato juntas. No tenemos dudas de que se habrán puesto al día de todas las polémicas que rodean al clan Matamoros. Hay que recordar que su padre, Kiko Matamoros, continúa ingresado en un hospital de Madrid recuperándose de la infección que tuvo tras su operación para extirparle la vesícula.

Laura Matamoros ya hace tiempo que tiene una buena relación con su padre. Está informada del estado de salud de su padre en todo momento, según apuntan algunos conocidos de la ‘influencer’. Sin embargo, mucho se ha comentado de la nula relación que tiene Anita con el colaborador de televisión. A pesar de que en su cumpleaños, que fue hace apenas unos días, la joven aseguraba que estaba al tanto de cómo estaba su padre, Kiko dijo después que no tenía relación con ella, por lo que no sabía a través de quién se había enterado de cómo había ido su operación.

La última vez que las vimos juntas fue justo después de que se pusiera fin al Estado de Alarma en nuestro país. Laura recibió la visita de Anita en su casa, donde compartieron con todos sus seguidores un vídeo de cómo preparaban una receta para merendar. Además, cabe destacar, que durante el confinamiento, las hermanas hicieron varios directos juntas, lo que demostró que volvían estar muy unidas.

La nula relación entre Kiko Matamoros y su hija Anita

Anita Matamoros ha sido una de las personas que más ausentes ha estado durante los delicados momentos que ha pasado su padre. Fue el propio Kiko Matamoros el que quiso dar explicaciones sobre la realidad de en qué punto está la relación con su hija pequeña. «No sé si mi hija está al tanto de cómo estoy después de la operación. Por mi parte no, desde luego. No sé si alguien ha podido informarle, pero si se ha informado porque se ha interesado ella, pues mejor, sino, pues tampoco pasa nada», comentaba Kiko Matamoros desde el hospital, el que justo ha abandonado durante la mañana del miércoles.

Kiko Matamoros ha querido confesar que no la ha felicitado por su cumpleaños. «No tengo relación con ella, ya lo dijo su madre y lo corroboro yo, pero vamos, no voy a entrar en más. Si no tengo comunicación con ella, no la puedo felicitar», seguía contando ante la sorpresa de Carlota Corredera, que no daba crédito con las palabras del colaboradora de televisión.