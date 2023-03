Las duras palabras con las que Yulen Pereira rompió con Anabel Pantoja

Anabel Pantoja ha sido pillada en su llegada a Madrid. Aunque apenas quiere contar cómo se siente, sí reconoce que estos momentos son "muy duros". Su ruptura con Yulen Pereira le ha cogido por sorpresa, de hecho, ella estaba deseando reencontrarse con él a su vuelta de la gira americana. El esgrimista no tenía el mismo sentimiento, prueba de ello, las palabras que utilizó para terminar su relación con la colaboradora de televisión. "No te he echado de menos, ya no siento lo mismo", dijo el deportista. De este modo, terminó cualquier vínculo que existiera entre ellos. Dolida por este recibimiento, todo apunta a que el joven no ha sido del todo sincero con ella y que no ha nombrado a terceras personas que sí forman parte de la ecuación.

A pesar de que él se defiende diciendo que la prensa "se inventa muchas cosas" debido a todo lo dicho sobre él estos días, lo cierto es que se ha dicho que está ilusionado con una joven llamada Melania Puntas. Amor Romeira, amiga de Anabel Pantoja que conoce muchos secretos de la crónica social, es quien cuenta que le ha sido infiel durante su estancia fuera de España. Tras esto él tomó la decisión de romper con ella, dejando fuera de juego a la sobrina de la tonadillera, que todavía se encuentra en shock.

Kike Calleja ha explicado en 'Sálvame' Yulen Pereira llevaba varias semanas queriendo dejar a Anabel Pantoja, quien ha estado fuera del país alrededor de un mes. "Esas dos frases detonaron la relación", mantiene el periodista. Se confesó en un restaurante la pasada semana, aunque no le habría contado todo el trasfondo de cómo y qué sentía hacia ella. Tampoco hizo mención a Melania, la joven influencer con la que ahora estaría ilusionado.

A pesar de que era habitual verles juntos, ya han comenzado caminos por separados. Son muchos los que están decepcionados con Yulen, entre otros, Belén Esteban, que se ha mostrado indignada con la actitud del deportista. "A veces, es mejor estar sola que mal acompañada" (...) Le he dicho que mire por ella", dijo la de San Blas este lunes. Poco antes de estas declaraciones en SEMANA hemos descubierto la estrategia llevada a cabo por Yulen y el motivo por el que ha retrasado su punto y final con Anabel Pantoja.

Según hemos podido conocer por fuentes cercanas al entorno de Yulen, todo esto se debe a una estrategia bien medida por parte del deportista. La decisión de dejarla era algo que ya tenía planeado desde hace tiempo y si no lo había llevado a cabo había sido única y exclusivamente por una única razón: no perjudicar el fichaje de su madre por ‘Supervivientes’. Al parecer, el deportista ya habría tenido en mente, desde hace más de un mes, dejar a la joven. Una información de la que también era consciente su madre y que, por miedo a que se descartase su fichaje para el concurso, la habrían alargado hasta este último momento.