Simoneta Gómez Acebo no ha podido contener la emoción al hablar de su madre, la infanta Pilar, en un proyecto al que ha dedicado toda su vida y esfuerzos. Vea el vídeo

Simoneta Gómez-Acebo sigue luchando por recomponerse de la trágica muerte de su madre, la infanta Pilar, acontecida el pasado mes de enero a consecuencia de un cáncer. Aunque ha aceptado la pérdida, el dolor sigue ahí latente, como así no pudo reprimir este miércoles cuando se enfrentaba a la prensa en la presentación de la iniciativa solidaria que viene a sustituir el tradicional Rastrillo de Nuevo Futuro que orquestaba cada año su madre antes de morir. Una tradición que ahora su hija quiere mantener viva en honor y homenaje a su madre, una fiel comprometida con la recaudación de fondos para ayudar a las familias más desfavorecidas y a los niños con riesgo de exclusión social y limitación de recursos.

Vídeo: Europa Press

Como la pandemia ha puesto freno a muchas de las actividades cotidianas, no es de extrañar que el tradicional Rastrillo nuevo Futuro haya tenido que cerrar sus puertas. No obstante, Simoneta Gómez Acebo ha querido darle un giro y presentar el “Armario Solidario”, para vender online entre el 26 de noviembre y el 9 de diciembre, donde también se venderán objetos personales de la desaparecida infanta Pilar. Al tratar este tema, la prima del Rey Felipe no ha podido contener las lágrimas y es que el recuerdo a su madre aún atenaza su corazón, al sentir su presencia muy cerca en un acto que, de no haber fallecido, seguramente habría amadrinado ella con gusto y como así hizo desde 1968, cuando se estrenó la ONG.