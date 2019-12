La presentadora está disfrutando de una escapada antes de despedir el año en París. Adriana Abenia se encuentra unos días en la capital francesa donde está recorriendo los lugares más emblemáticos de la ciudad, pero eso sí, sin olvidarse de su hija, Luna, que cumplió el pasado mes de julio un añito.

A pesar de estar disfrutando en París, no se olvida de su hija, Luna, de un añito

A pesar de que la presentadora se lo está pasando en grande y está dejando constancia de ello en las redes sociales, donde está publicando muchos de los pasos que está dando en la ciudad parisina, no puede evitar echar de menos a su pequeña, de la que pocas veces se separa.

Adriana Abenia está recorriendo los lugares más emblemáticos de París, como el famoso cabaret parisino Moulin Rouge, desde donde le ha hecho una promesa a su hija Luna. Y es que a pesar de estar disfrutando de la capital francesa, promete volver. Y no sola. Sino con su pequeña.

La presentadora llevará a su hija a Eurodisney

Junto a esta divertida fotografía, ha escrito: «¡Luna, me lo estoy pasando como una niña, pero prometo no ir en este viaje a Eurodisney sin ti! ♥️«. Adriana Abenia le ha prometido llevar a su pequeña a Eurodisney, uno de los parques de atracciones más aclamados por los pequeños y los no tan pequeños.

Adriana está disfrutando mucho de París, incluso a pesar del frío. Pero sabe cómo combatirlo perfectamente: «No importa el frío que haga en París cuando te obsequias con un chocolate caliente y un croissant recién hecho!!!!», ha escrito en otra de sus publicaciones.