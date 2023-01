La ex de Pipi Estrada, Teresa Vieira, habla por primera vez de su ruptura e infidelidad con Terelu

Este domingo, Pipi Estrada y su exmujer, Teresa Vieira, han visto las caras en el plató de 'Pesadilla en el Paraíso". Y es que Borja, uno de los dos hijos que tienen en común, es uno de los concursantes del 'reality'. Ambos estuvieron casados entre 1978 y 2003, año en que este comenzó su relación con Terelu Campos. El periodista ha aprovechado que ambos han coincidido para dedicarle unas bonitas palabras, y esta ha respondido contando por primera vez cómo fue su dolorosa ruptura, provocada por su infidelidad con la malagueña. "Fue duro porque yo trabajaba en un avión. Pasó rápido y al año dije: ¡Qué a gusto estoy!", ha relatado.

"En un momento de mi vida se cruza una historia, cambia todo. Atrás quedan 25 años. Hemos estado un paréntesis de dos años de máxima tensión. Superados esos dos años donde uno se libera de la pasión y del deseo, ve la vida desde otra óptica", ha arrancado diciendo Pipi al hablar de su primera esposa. "Ella tiene su vida, yo tengo la mía, pero somos familia. Y ese cariño y ese respeto y esa admiración la voy a tener siempre. Porque se merece mi cariño, mi respeto y mi admiración porque es una madraza enorme, porque es una mujer con letras mayúsculas y siempre me tendrá para lo bueno y para lo malo".

"Yo no tengo ningún rencor hacia él", ha explicado Teresa Vieira. Han pasado 20 años desde que su matrimonio con Pipi hizo aguas. En su momento, el detonante de la ruptura fue que este se enamoró de la hija de María Teresa Campos, tal y como él mismo ha contado en diversas ocasiones. Ambos pusieron punto y final a sus 25 años de matrimonio de un modo muy distinto al que hubiera deseado ella. El idilio de Pipi y Terelu copó todos los titulares de la prensa rosa. Teresa ha trabajado toda su vida como azafata de vuelo, por lo que tuvo que afrontar situaciones incómodas: "Fue mediático. Yo me tenía que montar en avión y tuve que escuchar muchas historias. Lo pasé mal por eso".

Pipi ha revelado que, en efecto, su exmujer no lo pasó bien. Pero las tensiones entre ellos han quedado atrás. Quizás por eso se haya lanzado a compartir una anécdota con la audiencia de Telecinco: "Una gran parte de su vida la vivió montada en un avión de Iberia. Por un percance que tuvo, tuvo que trabajar en tierra y estar en la sala de autoridades. ¿Y sabéis quién se enamoró de ella? Cuéntalo: ¡El padre de Sarkozy!".

Durante la emisión del programa, Borja Estrada ha enviado un emocionado mensaje a su madre, al que está muy unido. "Mi madre me lo ha dado todo. Mi madre ha sido madre, padre, prima, hermana, diosa todopoderosa. Ha sido una madre absoluta. Las madres nos lo dan todo y nosotros como que no les damos lo mismo. Ella me ha dado un hogar, me ha dado una familia, me ha dado una protección, y no está compensado", ha arrancado diciendo en una charla con Nagore Robles. "Mamá, sabes que te quiero más que a nada. Me gustaría hacerte más feliz de lo que eres y que lo siento si a veces soy un poco descontrolado y no te aporto lo que te mereces. Que sepas que estoy arrepentido y que me gustaría hacer mucho más por ti".

Para Borja, su madre representa un montón de cosas positivas: "amor, protección, agradecimiento, tiempo, cariño y muchos puntos suspensivos. Es todo, absolutamente todo... Me arrepiento de haber abierto mi bocaza sin querer". Teresa Vieira, desde el plató ha explicado a qué se refería su hijo: "Lo está pasando mal y quiero explicar la venta del piso y por qué se le escapó lo que se le escapó. Él (Pipi) y yo hemos compartido un piso toda la vida. Él se fue de casa y yo me quedé con mis hijos en el piso. En un momento determinado él tuvo un problema con Hacienda y yo me hice cargo de pagar ese tema con Hacienda. ¿Qué le pasó a Borja cuando le preguntaron por la venta del piso? No quería dejar a su padre fuera". Por último, ha aclarado: "No supo por dónde iba la cosa y se puso muy nervioso. Ese piso era mío".

Pipi Estrada ha intervenido para aclarar algunos puntos: "Borja es muy madrero y tiene a su madre en un pedestal. Adora a su madre. El sentimiento de culpabilidad que tiene se lo voy a quitar cuando salga. Él no actúa con maldad. Hizo un comentario innecesario... Lo he explicado muchas veces: ese se piso estaba en régimen de gananciales".