9 Los “hijos” de Albert Rivera

Albert Rivera también ha dado pistas de que Malú podría estar embarazada meses antes de confirmarlo oficialmente. Fue durante el debate en el que los líderes de los grandes grupos políticos se enfrentaban para conseguir persuadir al pueblo de lo mejor de su propuesta electoral, en contra de sus rivales. Durante la exposición de argumentos, al líder de Ciudadanos se le escapó algo que no pasó desapercibido: “Dicen que los españoles no podemos, pero yo creo que sí se pude, es lo que me enseñaron mis padres y es lo que quiero enseñar a mis hijos”. ¿Hijos? Él tan solo tiene una hija, ¿por qué hablaba en plural? Ahora lo sabemos.