La carta de amor de Yana Olina a David Bustamante

El 41 cumpleaños de David Bustamante ha sido la excusa perfecta para que su pareja, Yana Olina, grite al mundo lo enamorada que está del cántabro. La bailarina ha dedicado a su chico una preciosa carta de la que ha hecho partícipes a sus seguidores en redes.

"Es cómodo, cálido y fácil contigo, estoy feliz cada minuto. No hay que ir muy lejos para buscar la felicidad. ¡Tú siempre sonríes cerca! Eres mi apoyo, mi muro fuerte. Te quiero mucho y te felicito por tu día. Que siempre tengas mucha fuerza y energía para lograr tus objetivos. ¡Realmente te valoro y te aprecio muchísimo! Siempre juntos, porque cada instante contigo es maravilloso". Una bonita felicitación que finaliza con estas palabras: "Eres toda mi vida, mi querido y amado. Feliz cumpleaños amor mío". La rusa ha acompañado el post de una significativa instantánea donde se ve al cantante darle un beso bajo un neón en el que se lee la siguiente frase: "Mejor juntos". Por su parte, David Bustamante también ha celebrado con sus seguidores su aniversario. "¿41 años? ¡Qué suerte la mía de cumplirlos rodeado de tanto amor y haciendo lo que más amo! Encima de un escenario, es donde soy feliz, y no hay mejor regalo que vuestros aplausos… Gracias a todas las personas que nunca me soltáis la mano… ¡Gracias a la vida! ¡Que todos mis cumpleaños sean así! ¡GRACIAS!".

Yana Olina y David Bustamante, el mejor tándem

La relación de Yana Olina y David Bustamante comenzó en 2018 cuando ambos participaban en el programa de televisión 'Bailando con las estrellas'. Desde que los caminos de la bailarina y el cantante se cruzaran no se han separado y tras cinco años de noviazgo su relación es más que sólida, además, han formado un tándem perfecto. Es habitual que él realice declaraciones en redes donde subraya que los dos grandes amores de su vida son su pareja y su hija Daniella. También comparte muchos de los románticos viajes que hace con su chica, uno de los últimos fue a la ciudad del amor: París.

El cántabro se separó de Paula Echevarría en 2017 después de un tiempo de incesantes rumores de crisis. El matrimonio estuvo casado doce años. La actriz asturiana es la madre de la única hija de Bustamante, Daniella, de 14 años.