Kiko Rivera está pasando el confinamiento en su casa de Sevilla junto a su mujer, Irene Rosales, y sus hijas, Ana y Carlota. Durante este encierro, el DJ. ha sacado su lado más humorístico y le hemos visto estrenándose en tiktok donde ha dejado momentos muy divertidos. También el hijo de Isabel Pantoja ha contado sus problemas económicos, por los que ha tenido que pedir la ayuda del Gobierno, algo que ha querido matizar debido a que ha estado en el foco de las críticas. Pero no es de lo único que ha hablado, Kiko se ha sincerado en muchos aspectos.

Kiko Rivera ha querido matizar la polémica sobre su ayuda económica

El artista ha entrado en ‘Espejo Público’ para anunciar uno de sus proyectos más ambiciosos: el reto de estar pinchando música durante 24 horas en beneficio a la campaña #Yomecorono. Susanna Griso ha querido saber cómo se encuentra Kiko y este ha asegurado «no sabéis como tengo la cabeza de organizar el 24 horas». A pesar de que el motivo de su llamada era para explicar de qué se trata este reto, también ha querido aclarar el día que dijo que vivía de la ayuda del Gobierno.

El hijo de Pantoja ha querido matizar sus palabras: «Quizás se me malinterpreto. Nosotros vivimos bien. Mi mujer sigue trabajando, pero lo que lo que hemos perdido, como ha perdido mucha gente en esta situación es el grosor de mi trabajo, que son mis actuaciones. Esa tranquilidad económica que te da al ingresar unos 70 o 80 conciertos durante todo el año… pues eso ha desaparecido», ha comenzado diciendo. «Eso no quiere decir que esté en la ruina. Gracias a Dios no es así. Tenemos algo de dinero ahorrado, que es con lo que vamos tirando», ha explicado Kiko Rivera. Además, ha querido matizar que no es con la ayuda del Gobierno sino «con la ayuda que me da Fremap, que es el seguro».

Este viernes es el cumpleaños de su abuela, Doña Ana

Además, este viernes es uno de los días más especiales para el clan Pantoja. Hoy es el cumpleaños de la madre de Isabel, Doña Ana, que cumple 89 años. Kiko Rivera le ha querido felicitar a través de las redes: «Hoy cumple 89 años una persona muy especial para mi. No existe un cariño tan puro y verdadero como el de una abuela, mi Yaya. Que pena tan grande no poder estar ahí contigo como todos los años pero eres y serás siempre mi ejemplo perfecto de familia y de persona. YAYA de mi ❤️ tú Nieto te ama hasta que se apague el sol!», ha escrito en una publicación con varias fotografías junto a su abuela. Un cumpleaños muy diferente ya que está alejado de su abuela a consecuencia de la emergencia sanitaria.