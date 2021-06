El pasado fin de semana, Jota Peleteiro y Jessica Bueno organizaba una gran fiesta para celebrar el bautizo de los pequeños Francisco y Jota, y también la Primera Comunión del mayor, nacido de su relación con Kiko Rivera. Al la cita, celebrada en la iglesia Juan De Ajuriaguerra de Bilbao, asistió el DJ acompañado de su mujer, acompañado de Irene Rosales y las dos hijas que tienen en común, Ana y Carlota. Pero hubo destacadas ausencias, ya que no se invitó ni a Isabel Pantoja ni a Anabel Pantoja. Esto ha provocado una enorme decepción en la sevillana, que ha roto en llanto en ‘Sálvame’ por haberse quedado fuera de una cota tan importante para la familia.

«No entiendo por qué no pude ir», se ha lamentado la colaboradora, entre sollozos. Y es que en un principio ella iba a ser la madrina de la ceremonia, pero finalmente este papel lo desempeñó alguien cercano a Jessica. Sus lágrimas han provocado que su primo llamase en directo al programa para intentar tranquilizarla: «Sabes que llevo ocho años aceptando una situación que no quiero aceptar… aceptando cosas que he tenido que aceptar por el bien de mi hijo. No quiero verte así».

Kiko Rivera: «Ya le haremos una fiesta con su familia paterna»

«Tú ya sabes la situación que hay, sabes que yo llevo ocho años aceptando una serie de cosas que he decidido aceptar por el bien de mi hijo porque yo no pienso en mí, pienso en mi hijo”, decía Kiko, que añadía: “¿Que no estoy conforme con algunas cosas? Claro que no, pero nosotros somos así y yo no voy a buscar ningún problema con la madre de mi hijo, no por mí ni por ella, sino por la felicidad de mi hijo, que se merece ser feliz y no vivir cosas feas. Ya le haremos su fiesta con su familia paterna y su abuela también estará invitada», añadía.

Asimismo, el andaluz aclaraba por qué su prima no fue madrina de la Comunión de su hijo mayor :»Ibas a ser la madrina y Jessica decidió por razón equis que ella iba a elegir a la madrina y que yo iba a elegir al padrino. Tengo muchos problemas como para que la madre de mi hijo me cambie a la madrina”. «Yo hubiese intentado juntar a las familias», se lamenta en DJ Kiko dejaba claro que muchas de las condiciones en las que se celebró la Comunión de su hijo fueron pautadas por su expareja: «Hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo, como cualquier padre separado. El padre es el que sale perjudicado. Decidí aceptarlo y decidí ser feliz con lo que la vida me brinda. Solo lo puedo aceptar yo, lo puedes aceptar tú». Anabel, más calmada, comentaba: «Él estaba pletórico». Su primo le respondía: «Es con eso cono que te tienes que quedar. Con lo que te tienes que quedar es que el niño es feliz. Yo he aceptado algo que no veía justo y si lo acepto yo lo puede aceptar cualquier miembro de mi familia. No llores que él está deseando verte a ti y a todos». Anabel justificaba sus lágrimas: «Sabes que soy muy llorona».

«Me dieron la razón del Covid y lo he aceptado», proseguía el músico. «Es duro, es complicado, tardas en aceptarlo, pero tienes que tirar para adelante y siempre mirando por el bien del chaval. Y solo con verlo a él sonreís que me tiren todas las piedras que quieran, que estaré ahí hasta el día que me muera… Yo hubiese intentado juntar a las familias. Hay personas que saben hacerlo y otras que no. Mi hijo tendrá dos fiestas de comunión».

Kiko Rivera celebrará otra comunión en Sevilla e invitará a Isabel Pantoja

Por último, puntualizaba que en caso de celebrar una ‘Comunión Pantoja’ para su hijo mayor, su madre estaría invitada: «Yo no le puedo quitar a su abuela el derecho de ver a su nieto en un día como ese o en un día normal. Sé apartar rencillas, sobre todo si es para mi hijo».