Intentando mantenerse al margen de todos los problemas familiares, Kiko Rivera intenta desconectar de todo y de todos en medio de sus vacaciones en Punta Cana (República Dominicana). En medio de su periodo de descanso, el DJ tiene que hacer frente a un nuevo problema. El hijo de Isabel Pantoja ha hecho público que está siendo víctima de una estafa que le está trayendo problemas a nivel profesional.

Kiko Rivera ha denunciado que alguien se está haciendo pasar por su manager y está contactando con varias empresas para ofrecer actuaciones suyas. Una estafa que le tiene preocupado y que le ha generado varios quebraderos de cabeza. «Si alguien recibe la llamada ofreciendo a mi persona para una actuación de un tal ‘Josué’, que sepan que es una estafa. Ya lo ha hecho varias veces y no veas la que está formando el muchachito de los cojones», ha escrito en sus redes sociales cansado de lo que le está ocurriendo.

Este golpe llega en medio de sus vacaciones y después de anunciar una nueva lista de ciudades en las que tiene previsto actuar. El hijo de la tonadillera está centrado en su etapa profesional y en su faceta como streamer, así como tiktoker. No obstante, después de compartir con todos este problema que tiene, el marido de Irene Rosales ha continuado disfrutando de sus vacaciones.

El otro contratiempo al que ha tenido que hacer frente

Dos días después de comenzar sus vacaciones junto a su mujer, Kiko Rivera reaparecía en sus historias de Instagram, visiblemente desmejorado y desde la cama, para contar que le había dado una insolación. «Después de desayunar me he empezado a encontrar mal, mal. Me veis que estoy quemado y me he tenido que venir a la habitación», comenzaba a explicar.

El hijo de Isabel Pantoja cuenta que inmediatamente se ha tumbado en la cama, debajo del aire acondicionado. Esto después de darse un baño con agua tibia. Horas después, ya se mostraba mucho mejor y lo hacía mientras disfrutaba de la comida del hotel y protegiéndose del sol con un sombrero de rafia. No obstante, están siendo unas vacaciones que se han visto empañadas por la lluvia y alguna que otra adversidad, tal y como comentaba la propia Irene Rosales en sus redes. «La lluvia tropical… espectacular. Mojándonos, pero feliz porque i yo vengo a un viaje tiene que llover, sino no es mi viaje», aseguraba. Por el momento, el matrimonio continua haciendo su vida alejado del resto de miembros del clan Pantoja y parece que un entendimiento entre todos está lejos de suceder.