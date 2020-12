Kiko Rivera da un paso más en su guerra contra su madre, Isabel Pantoja, para defender a sus hermanos y ayudarles a conseguir los enseres de su padre, Paquirri, que le pertenecen.

La guerra entre Cayetano y Fran Rivera e Isabel Pantoja continúa. Cada día nos despertamos con una nueva noticia sobre la polémica, que parece estar lejos de solucionarse. Este viernes, hemos sabido que Kiko Rivera sigue apostando por defender a sus hermanos y declarará contra su madre en el juicio en caso de que las cosas de Paquirri no se le entreguen a los hermanos Rivera antes de Navidad.

Así lo ha asegurado el abogado de Cayetano y Fran Rivera, Joaquín Moeckel, que apunta que Isabel Pantoja tiene hasta Navidad para hacer la devolución de los enseres de Paquirri a sus hijos mayores. Si no lo hace, iniciarán un proceso civil contra ella y llamarán a Kiko Rivera como testigo.

«Voy a llegar hasta el final porque no hay nada que perder. Ná tenía, ná tengo, se dice en Andalucía. Lo he intentado por las buenas, hablo por mis clientes (los hermanos Rivera) vamos a arreglar esto de buena forma para mantener la imagen de Isabel Pantoja intacta. La señora Pantoja tiene un problema. Yo soy una persona de buen corazón, firmamos el documento y ya está. Vamos a dar de plazo todas las fiestas navideñas para ver si el corazón se nos ablanda y rectificamos», empieza explicando Joaquín Moeckel sobre las novedades del caso en el programa ‘La hora de la 1’ de TVE.

Kiko Rivera podría ser llamado para declarar contra su madre

Aún así, expone también la opción de que Isabel Pantoja no dé su brazo a torcer: «¿Qué acaba la Navidad y no hay ningún acuerdo extrajudicial, que sería el deseable? ¿Que no puede ser? Pues entonces iniciaremos la demanda civil. Y en la demanda civil, una de las personas que me hará falta, obviamente, será Kiko Rivera, que es un testigo vital», dice rotundo.

Los colaboradores del programa de TVE se han quedado muy sorprendidos, ya que no pueden imaginarse que Kiko Rivera pueda sentarse frente a un juez para declarar en contra de su madre. «Con independencia a lo que se desliza de lo que acabo de decir, lo he dicho con toda claridad. Si presento una demanda civil, que no quiero presentar, obviamente citaré como testigo, a no ser que mis clientes me lo prohíban, a Kiko Rivera. Es obvio que en una demanda civil, para demostrar los hechos que yo digo…», continuaba diciendo.

El abogado de los hermanos Rivera va a por todas

Joaquín Moeckel ha hecho saber, además, que igual no le hace falta el testimonio de Kiko Rivera: «Dos veces le he notificado notarialmente a Isabel Pantoja, y en las dos ocasiones ha tenido oportunidad de decirme que los bienes los ha entregado, se han perdido, no los tengo… Ni ha negado que no los tiene, que han sido extraviados, no ha dicho nada. Ha dicho que se remite al cuaderno particional, pero señora Pantoja, al cuaderno particional no se puede remitir porque usted misma porque usted misma que firma ese documento, que es de escasa calidad, usted firma que me remito al documento. Señora, el despistaje se acabó, que el juez decida si son nuestros o de usted», termina explicando sobre los siguientes pasos.

De esta forma, el dj podría sentarse frente al juez para apoyar lo que sus hermanos llevan tantos años pidiendo. SEMANA ya dio esta noticia a principios del mes de noviembre en una de sus portadas. Según publicamos en el número de SEMANA, la cantante estaba hundida por la decisión de su hijo que seguir adelante con toda esta guerra, que lleva ya meses ocupando muchos titulares.

SEMANA ya adelantó la intención de Kiko Rivera