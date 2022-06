Este mismo sábado ha saltado la noticia. Kiko Jiménez tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital durante la madrugada cuando despertó con un fuerte dolor y notó que le faltaba la respiración. Afortunadamente ya se encuentra recuperándose en su hogar. El colaborador ha confesado que tanto él como sus familiares vivieron una jornada muy angustiosa. «Anoche casi no lo cuento. Ha quedado en un susto. Gracias por preocuparos», ha tranquilizado a sus fans.

Se mezclaron un cúmulo de circunstancias y, finalmente, parece que todo fue un episodio de ansiedad, tal y como ha contado Sofía Suescun. «Creen que ha sido algo emocional». También ha indicado que la «cabeza le había jugado una mala pasada» a su chico. Fue un día frenético para el joven quien cumplió con diversos compromisos durante la jornada del viernes y también recibió la visita de familiares cercanos a los que llevaba mucho tiempo sin ver, más de dos años, entre ellos, sus tíos y abuelos.

El importante susto de Kiko Jiménez

El colaborador ha recordado que durante la noche disfrutó del calor de su familia y se fueron a dormir alrededor de las dos. «Sobre las cinco me despertó un dolor muy fuerte que seguramente fue provocado por la emoción y los nervios. No podía respirar y solo recuerdo ver llorar a mi gente de sufrimiento», ha contado a través de sus historias de Instagram. También ha añadido que le produce cierto dolor solo recordar este episodio. Ha terminado agradeciendo a sus seguidores la preocupación que han mostrado por su estado de salud, también a los sanitarios que le asistieron en el hospital de San Lorenzo de El Escorial. «Vinieron lo antes posible y me atendieron muy bien».

Mientras que Sofía Suescun ha explicado que habían sometido a su chico a «miles de pruebas» y que todo estaba bien. «Yo creo que se le ha acumulado todo (estuvo toda la mañana con jaleo, luego llegó su familia que llevaba mucho tiempo sin ver, se tuvo que ir corriendo a la tele…». Ha contado que ella no se enteró de nada porque no se encontraba junto a él en ese momento y tenía el móvil en modo avión. Cuando ha despertado se enteró del incidente al recibir algunos mensajes alarmantes que llegaban por parte de su suegra. «Casi me quedo sin novio, han venido dos ambulancias y todo porque él sentía que se moría. Sin poder respirar, mira me da algo si veo esa situación».

Una vez descartado que tenga algo grave, Kiko Jiménez ya se encuentra de nuevo en casa. El colaborador se está recuperando y permanece muy arropado por los suyos, sobre todo por su pareja, y también por los distintos familiares que le han visitado durante este caluroso fin de semana.