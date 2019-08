11 Chabelita

Han pasado el verano más enfrentados que nunca. La peruana se hartó de la actitud de Kiko: «Estoy super cansada de que, no sólo conmigo sino con un montón de personajes, coges con tu dedito, los señalas a todos y eres capaz de burlarte de ellos, de decir mentiras, de inventarte información, de mofarte, de insultar… porque a mí me has insultado. Me parece increíble. ¿Qué pasa, que tú eres intocable? ¿O en tu programa, que tienes 4 horas, te dedicas a insultar, a burlarte de la gente y nadie te puede contestar? Pues no».

Chabelita Pantoja, la última en declararle la guerra a Kiko Hernández