Actor, poeta y presentador de televisión, Kerem Alişik nos ha dejado un buen sabor de boca en el papel de Ali Rahmet Fekeli, en la exitosa serie turca de Antena 3, ‘Tierra amarga’. Es uno de los personajes principales que finalizará su andadura en la serie en la tercera temporada, que es la que se está viendo actualmente en España.

Considerado uno de los más reconocidos intérpretes de su país, lleva toda la vida en el mundo del teatro. Sus padres, Sadri Alışık y Çolpan İlhan, eran dos famosos actores en su país y desde niño él respiró ese ambiente que, más tarde, ha transmitido a su propio hijo, Sadri (35). También es sobrino de un reconocido poeta turco, Attila İlhan, y ha estado casado en dos ocasiones, ambas con actrices.

Aunque de joven llegó a ser una promesa del fútbol, Alişik se vio obligado a abandonar ese deporte por una lesión y se volcó de lleno en la actuación. En 2005, fundó el Centro Cultural Sadri Alışık junto a su madre, donde forma a futuros actores. Aunque en la profesión es una figura muy respetada, durante las grabaciones de Tierra amarga, se llegó a publicar que tuvo un enfrentamiento con Murat Unalmis (Demir en la serie) y también con un extra, aunque él niega que existiese cualquier tipo de problema.

‘Tierra amarga’ está siendo un éxito en muchos países, incluido el nuestro. ¿Lo imaginabas cuando te embarcaste en ese proyecto?

Siempre tuve la idea de que sería un éxito… pero, claro, no sabía qué tipo de reacción habría entre la audiencia. Al final, después de empezar a emitirse, todas mis preocupaciones y temores quedaron silenciados y me sentí incluso avergonzado de haber tenido miedos.

Fekeli es uno de los personajes claves de Tierra amarga. ¿Qué opinas de él?

Es un gran personaje. Yo lo veo como un hombre sufridor, que ha crecido y madurado con sus propios sufrimientos y los de los demás. Dicen que el dolor hace madurar a las personas, por eso en su caso su propio dolor le ha enseñado a compartir el de los demás. Sufre por él y por los otros. También es paciente, resignado, tolerante, comprensivo, a veces sincero y triste.

¿Qué aspectos te gustan más de él?

Que tiene una personalidad con contrastes. Es explosivo y duro y áspero, y al tiempo, sensible, profundo y sabio. Tiene un lado humano muy fuerte, mucha humanidad, esta es su mejor arma. Además, nunca actúa sin pensar y quiere que todo se haga correctamente. Su lema en la vida se basa en lo que es él: franco, sincero y callado.

¿Tienes algún parecido con este personaje?

Fekeli tiene un lenguaje corporal, un tempo y un ritmo más lentos que yo, que tengo una parte bastante viva y dinámica. Mi lado más ingenioso, juguetón y divertido no lo vemos en él. Por otro lado, tiene un lema, ‘tranquilo, paciente y cortés’ y que casualmente también utilizó mi padre, Sadri Alisik en una serie turca, Kartallar Yüksek Uçar, escrita por mi tío, Attila Ilhan. Y yo también la uso de vez en cuando en mi vida. Y esta sí sería una característica que tenemos en común.

¿Te has sentido especialmente a gusto con él?

Mucho. Lo interpreté con enorme cariño y lo que sentí por él desbordó mi corazón. Si tú crees en tu papel, los demás también van a creer en ti. En otras palabras, si amas a tu personaje, crees en él y lo vives en cada poro de tu piel mientras lo interpretas, la audiencia también lo hará.

Llevas toda la vida en el mundo de la interpretación, porque tus padres eran actores y creciste entre bambalinas. ¿Has hecho tú lo mismo con tu hijo?

Sí, Sadri tiene 35 años y ha vivido el cine, la televisión y el teatro desde niño, ha crecido también detrás del telón. Quiero a toda costa que él actúe. Ha interpretado papeles en series, pero ahora es productor y es uno de los administradores de nuestro Centro Cultural Sadri Alışık. Se llama igual que mi padre y que mi abuelo. El teatro es mi aliento y el de mi familia. Para nosotros, servir al arte del teatro es más un deber que una herencia familiar. Y nuestra labor es tener el coraje de representar obras de culto que se han estrenado a nivel mundial, pero que llegan por primera vez a Turquía. Creemos que el éxito viene de saber amar, ser atrevido y trabajar con alma.

¿Recibes mensajes de España?

Muchos y me encanta tener fans. Lamentablemente no he estado nunca, pero tengo ganas de conocerla y viajaré allí en cuanto pueda. Conozco mucho de ella por los libros que leo y las redes sociales.

¿Qué es lo que más te gusta de nuestro país?

Me encantan vuestros poetas y escritores. Me interesa muchísimo la literatura española. Está considerada una rama de la literatura romántica y una pionera de las Letras latinoamericanas. Lope de Vega, Cervantes, Lorca… son mis favoritos. También pintores como Picasso, Dalí, Goya y Miró. Me fascina vuestra cultura.