Julio Iglesias ha vuelto a hablar de su estado de salud después de su caída en la playa y anuncia que está preparando una gira si el Covid se lo permite.

Julio Iglesias celebra este 23 de septiembre su 77 cumpleaños. Lo hace en un momento delicado de salud, pero del que habla sin tapujos. «Hoy es un gran día para todos porque estamos vivos. Además, es una edad capicúa, mágica. La vida tiene una gran esperanza para la gente que tiene ilusión», dice a Fernando Ónega.

Unas horas antes de ofrecer esta entrevista, el cantante compartía en su Instagram un mensaje muy emotivo sobre una conversación que tuvo con su padre: «Cuando escribí ’33 años’ me acuerdo que mi padre me dijo: “Estás equivocado, 33 años no es la mitad de la vida”. Mi padre murió con 90 años y yo ya tengo 77 mañana. Mi padre tenía razón», escribía consciente de que ya tiene 77 años.

Durante un tiempo ha mantenido a todos preocupados por su estado de salud. Ahora Julio Iglesias explica cómo se encuentra: «Estoy bien, perfecto. Estoy contento porque me he recuperado del tobillo y de la pierna derecha, que me caí desde un puente que tengo en casa. Menos mal que me caí a la arena de la playa y entonces no fue tan fuerte, pero me tuvo dos meses sin poder andar, estoy muy flacucho. Después cogí dos mulatas y me fui a bañar ese día, y me hicieron las fotos. Pero estoy muchísimo mejor. Ahora me voy a hacer las fotografías sin traje de baño», comenta entre risas.

Mientras se recupera, el cantante ha querido anunciar una gran noticia para sus fans, aunque todo está en stand by, a la espera de saber cómo evoluciona la crisis sanitaria provocada por el coronavirus: «Quiero hacer una gira mundial importante, cantar en toda Europa y por supuesto, en mi país, porque tengo ganas de cantar». Sin embargo, está a expensas de ver cómo ocurre todo con el coronavirus. Hay que recordar que el sector de los conciertos ha sido duramente golpeado por esta crisis, puesto que no se han podido celebrar para evitar los contagios.

«El 2021 va a ser un año entre comillas, quiero cantar en mi país. Lo que pasa es que está la cosa mal, hay que esperar a ver si la gente puede ir a los conciertos», dice a la espera de ver si puede celebrar los conciertos que le gustaría en Europa y por supuesto, en España.

Su opinión sobre el virus

«Este fantasma (refiriéndose al virus) hace daño a la gente que tenemos una edad. Es importante para nuestros hijos y nietos que cuiden a sus padres y abuelos, porque el Covid está ahí, no mira a la gente ni a la edad. Por eso yo tengo esa pequeña revolución en el alma, de explicar lo importante que es para nuestros hijos y nietos que cuiden a sus padres y a sus abuelos, porque el Covid está ahí y no mira la edad. Una cosa es tenerlo a los 15 o 20 años y otra de los 75 años para arriba», dice rotundo.