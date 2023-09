La confesión más dramática de Julio Iglesias

Julio Iglesias está a punto de cumplir 80 años. Una fecha muy señalada que 'Lazos de sangre' ha querido celebrar por todo lo alto. El formato de RTVE ha emitido la segunda parte del documental en el que repasa su vida personal y profesional. El español con más proyección internacional de la historia de nuestro país ha disfrutado de una vida repleta de éxitos y vivencias de lo más variopintas. Entre sus múltiples logros, está el de ser el único artista en haber grabado en 14 idiomas. Se ha rodeado de los rostros más famosos de Hollywood y la industria musical, desde Frank Sinatra, Michael Jackson y Tina Turner, y ha obtenido todos los reconocimientos a los que puede aspirar un cantante. En su haber tiene un total de 80 discos, a juego con la edad que está a punto de inaugurar. Sin embargo, hubo un momento en medio de toda esa vorágine que Julio tuvo que hacer un parón para descansar, sumido en una fuerte depresión que él mismo reconoció.

Julio Iglesias: "Soy una persona cargada de complejos, de defectos, depresiva..."

No hay duda de que Julio Iglesias conquistó el mundo. Su voz llegó a lugares insospechados y conquistó todos los mercados musicales, desde el estadounidense hasta el japonés. Nada ni nadie se ha resistido a su galantería y carisma. "Lo ha hecho todo. Era un Dios sobre el escenario", ha reconocido la gran Gloria Estefan, amiga personal del intérprete, en el documental sobre su trayectoria. Pero el sueño se truncó.

Cuando gozaba de un éxito de ventas sin precedentes, Julio se vio obligado a poner freno a su carrera, asolado por una depresión que le impidió disfrutar del reconocimiento que tanto le había costado alcanzar. "Soy una persona cargada de complejos, de defectos, depresiva… Caí en la depresión casi sin darme cuenta. Si supiera por qué caí no hubiera caído. Supongo que es la consecuencia de la vida que llevamos, un poco rápida", confesó en una entrevista.

Uno de los momentos más duros de su vida que dio paso a una obra maestra

Corría la década de los 80, y el madrileño se alejó del foco mediático para recomponerse y recuperarse. "Papá sufrió un bajón anímico. Por ese motivo, decide dedicarse a si mismo. Fue uno de los momentos más complicados de su vida. Pero la música le vuelve a salvar una vez más. Y hace una obra maestra", ha recordado su hija mayor, Chábeli Iglesias.

El retiro temporal de Julio Iglesias de la vida pública le permitió dedicarse en cuerpo y alma a crear. De su dolor surgió uno de sus discos más emblemáticos, 'Un hombre solo', en el que se referío a su depresión. "Pero cuando amanece y me quedo solo siento en el fondo un mar vacío. Un seco río que grita y grita que solo soy", canta el padre de Enrique Iglesias, con su característica voz que ha conquistado al gran público durante generaciones. Su nuevo trabajo le valió el Grammy latinoamericano, un premio que se le había resistido hasta el momento y el título de 'Hombre del año' en Estados Unidos.

"Cuando he dejado de tocar tierra, el más perjudicado he sido yo"

Superada la depresión, Julio Iglesias habló abiertamente sobre esta época negra de su vida que superó con ayuda profesional. "Sigo tocando tierra. Tengo a gente que se encargan de que toque tierra constantemente. Pero cuando he dejado de tocar tierra, el más perjudicado he sido yo, que he tenido problemas graves de psiquiatra", confesaba.

Su hijo Julio José, también se ha referido a este pasaje sombrío de su padre. "Me imagino que a ese nivel de éxito, debe ser muy difícil. Tienes a mucha gente que te observa que te analiza. Debe ser muy difícil estar tranquilo y querer satisfacer a todo el mundo", concluía uno de los ocho hijos del gran Julio Iglesias y el tercero de los que tuvo con Isabel Preysler.

1 de 5 Julio Iglesias y Chábeli en la portada de SEMANA 2 de 5 Un jovencísimo Julio Igelsia cuando era portero del Real Madrid 3 de 5 El cantante en una de las últimas fotografías que ha publicado en redes sociales 4 de 5 Julio Iglesias y Ana Obregón en una foto de archivo 5 de 5 Otra imagen de Ana Obregón y Julio juntos