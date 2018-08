Julián Muñoz no se casa. El ex de Isabel Pantoja desmiente su anunciada boda

1 Las hijas de Julián Muñoz no están demasiado contentas

Aunque aún no se han pronunciado públicamente, lo cierto es que Elia y Eloísa, las hijas de Julián Muñoz y Mayte Zaldívar no estaban demasiado contentas con la relación entre su padre y Liv Paulo. Y desde luego,una futura boda no arreglará la situación.