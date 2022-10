En las últimas horas hemos conocido la noticia de que María José Campanario tuvo que volver a ser ingresada en el Hospital San Juan Grande de Jerez de la Frontera (Cádiz) por sus problemas derivados con la fibromialgia, una dolencia que le lleva dando disgustos desde hace años. Sin embargo, esta es la primera vez que acude al hospital después de dar a luz a su hijo, Hugo, que llegó al mundo en junio de este año. Con tan solo tres meses, la odontóloga tuvo que separarse un tiempo de su bebé por motivos de salud. Sin embargo, el pequeño se quedó con su padre, Jesulín de Ubrique, que ha estado a caballo entre el cuidado del recién nacido y visitando a Campanario en el hospital. Pero, ¿dónde está Julia Janeiro?

Julia Janeiro sigue inmersa en su trabajo como influencer. Durante las últimas horas, la joven ha permanecido en Madrid, donde reside desde hace dos años. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, que tiene 19 años, se va abriendo paso en el universo 2.0 donde acumula más de 230.000 seguidores. La joven es consciente que a pesar del delicado momento personal que está atravesando su familia, ella tiene que seguir creando contenido para sus seguidores si quiere dedicarse a nivel profesional al mundo de las redes sociales.

Julia Janeiro ha acudido a un centro de belleza para someterse a un retoque

Durante las últimas horas y tras conocerse el ingreso hospitalario de su madre, Julia Janeiro ha compartido diferentes imágenes. Algunas de ellas son de unas joyas que ha recibido como regalo de una conocida marca y, tras recibir este obsequio, se ha marchado a una clínica de estética. La joven ha acudido a un centro de belleza, con sede en Madrid, lo que nos ha confirmado que permanece en la capital. Todavía no ha revelado al retoque que se ha sometido. «En estos días os contaré qué me he hecho. Como siempre, todo el equipo es un amor», ha anunciado en su perfil de Instagram.

