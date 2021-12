Julia Janeiro ha tomado una decisión inesperada. Lo hace justo días después de que su madre, María José Campanario, anuncie su embarazo y, además, se descubra su relación con Tommy Rossi. La hija de Jesulín de Ubrique es consciente de que ha crecido su interés en las últimas semanas, pero no quiere exponerse a las críticas. No está preparada para ello y no quiere leer nada negativo que ponga en entredicho a su familia o a su situación sentimental, la cual ha dado varios giros estos meses. Por ello, tal y como hemos comprobado, ha desactivado los comentarios en su red social de Instagram. Nadie puede comentar sus fotografías, solo darle ‘me gusta’ o enviarle un mensaje privado, por lo que es imposible para ella o el resto recibir feedbkack en sus publicaciones. Ha capado sus redes sociales y lo mantendrá así hasta nuevo aviso, al igual que su chico.

La joven de tan solo 18 años ha conseguido en solo unos meses que más de 226.000 personas permanezcan pendientes de ella, de hecho, ha incluido un correo de contacto con el que quizás busque colaboraciones. Según nos confirman a SEMANA perfectamente podría 500 euros por cada post, aunque esta cifra podría variar en función de su comportamiento en el universo 2.0. La directora de ‘Influencities’, Paloma Bulnes, nos relata la importancia de cuidar la imagen en Instagram para conseguir que las marcas se fijen en ella, sin embargo, hay algo en lo que las firmas se detienen. Buscan a rostros como el de María Pombo, quien se muestra muy cercana con sus followers, algo que funciona. Su éxito es rotundo y se ha convertido en un ejemplo muy difícil de copiar, ya que actualmente supera los 2 millones de seguidores y tiene un sinfín de contratos publicitarios.

Se desconoce de momento si Julia Janeiro tiene una estudiada estrategia para triunfar como influencer o solo hace ciertos movimientos cuando recibe mensajes desagradables de haters. Es joven y no quiere tener que capear un temporal que podría hacerle daño o crearle inseguridad. Una incomoda situación que no entra en sus planes, al igual que tampoco es lo de su nuevo novio. Tommy Rossi también ha optado por prohibir a sus seguidores que posteen en sus publicaciones, siendo al mismo tiempo cuando han tomado esta determinación. Saben que acaparan todas las miradas debido a la historia de amor que han comenzado y prefieren que se calmen las aguas por el momento. Este mismo fin de semana las cámaras le captaron saliendo de un bar en el que había cachimbas, un plan con el que disfrutaron en pareja.

La hija del torero está completamente integrada en la familia de su novio y ya acude como novia oficial a sus partidos. No hace declaraciones al respecto, pero hay imágenes que, desde luego, hablan por sí solas.

