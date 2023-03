Jota Peleteiro publica una foto de Jessica Bueno con otro y la ataca duramente

Jota Peleteiro ha atacado duramente a su ex, Jessica Bueno: "Ahora me va tocar mantener a dos palanquines".

El divorcio entre Jota Peleteiro y Jessica Bueno pilló a muchos de imprevisto. La pareja anunció su separación el pasado mes de noviembre después de siete años como marido y mujer y dos hijos en común. El exfutbolista ha sorprendido publicando una foto de su expareja junto a otro hombre. Un post que viene acompañado de distintos ataques, el más impactante es el siguiente: "Ahora me va tocar mantener a dos palanquines".

En la fotografía que ha querido compartir Jota Peleteiro en sus historias de Instagram se ve a Jessica Bueno comer con un amigo en un restaurante. Ambos están solos en la sala y la fotografía se captó en un momento de descuido. El gallego se ha hecho distintas preguntas al respecto: "¿Cómo era la frase? ¿El tiempo pone todo en su lugar Jessica Bueno? Pues sí la verdad que sí". Acompaña la cita de muchos emoticonos con caritas riéndose. También incluye estas palabras: "Cómo tiene el ojo el Divildos. No falla". Aunque el comentario más sonado que refleja mucho resentimiento es donde indica que ahora le "va tocar mantener a dos palanquines".

Una ruptura dolorosa entre Jota Peleteiro y Jessica Bueno

El fin de la historia de amor de Jota Peleteiro y Jessica Bueno no está siendo fácil. El gallego ha rehecho su vida con Miriam Ruiz, mientras que ella ha pasado unos meses muy difíciles. La modelo ha borrado de las redes sociales la mayor parte de las fotos que compartía con su ex, padre de sus dos hijos pequeños, Jota y Alejandro. Cabe recordar que la modelo tiene un primogénito fruto de una relación anterior con Kiko Rivera. Actualmente está muy centrada en su faceta de empresaria de una compañía que organiza eventos de lujo, su mejor bálsamo para afrontar la etapa de cambios que supone una separación.

Por su parte, Jota Peleteiro se ha defendido de los comentarios vertidos sobre su persona en los últimos meses. "Ella y yo sabemos realmente lo que ha ocurrido y no tiene nada que ver con una infidelidad. Lo más importante son mis hijos y siempre voy a querer a Jessica", afirmaba en conversación con una periodista del programa 'Fiesta'. Asimismo, subrayaba que sus pequeños siempre tendrían cubiertas todas sus necesidades: "Me encargo de toda la vida de mis tres hijos, no hay diferencia entre ningún de ellos".