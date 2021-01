Tras someterse a nuevas pruebas esta semana, el torero y su esposa han superado la enfermedad y han dado negativo en coronavirus.

El pasado fin de semana, José Ortega Cano y Ana María Aldón daban la voz de alarma. En un directo con ‘Viva la vida’, el matrimonio hablaba de su estado de salud tras dar positivo en coronavirus. Una enfermedad que no solo contraían ellos: también afectaba al hijo que tienen en común y a la hija del torero, Gloria Camila Ortega.

Confinados en el ático que tienen en Cádiz, Ortega Cano confesaba: «Esto es muy duro, estamos muy bien cuidados, tenemos un médico, al que llamamos por teléfono». La diseñadora, por su parte, explicaba que no se encontraba mal del todo pese a haber contraído el temido virus: “Estoy bien, he tenido pocos síntomas, estamos en cuarentena pero con muchas ganas de salir porque ya no te encuentras mal y lo que quieres es reactivar tu vida y recuperar tus actividades». Y explicaba también que el lunes 11 de enero volverían a hacerse las pruebas, con la esperanza de dar negativo. Así ha sido, en efecto. Afortunadamente, tanto Ana María como Ortega Cano han dado negativo en Covid-19 tras las pruebas a las que se han sometido esta misma semana. Así lo ha confirmado la andaluza en una conexión con ‘Sálvame’, donde ha entrado en directo para hablar de su participación en ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’, que se estrena este martes en Telecinco: «Estamos todos bien».

Ana María y Ortega Cano han dejado claro que siempre han tomado todas las debidas precauciones para evitar enfermarse. Han respetado en todo momento la distancia social, tanto en la calle como en sus encuentros familiares. Han usado mascarilla obligatoria en todas su salidas a la calle. En definitiva, han tomado las medidas que recomiendan las autoridades sanitarias. Pero a pesar de ello no han podido evitar contagiarse.

Las precauciones de Ana María y Ortega Cano durante las Navidades

Incluso en las pasadas Navidades han estado muy pendientes de sus movimientos. «El día 24 estuvo Gloria con su novio con nosotros cenando, con la distancia de seguridad, es la única gente que ha venido de fuera que no son de la unidad familiar, cenaron y se fueron para casa. El día 27 fui a ‘Viva la vida’ porque yo no tenía coronavirus, allí me hicieron la prueba y di negativo porque sino no me dejan entrar», contaba Ana María en el programa de Emma García.

Poco después, el matrimonio viajó a Cádiz. Allí, la diseñadora se encontró con su hija y con su madre. También entonces respetó la distancia de seguridad y en ningún momento se quitó la mascarilla. «El 31 es cuando damos positivo, Gloria Camila lo ha pasado mal pero ella también está esperando dar negativo, es muy difícil que nos contagiáramos porque nos cuidamos muchísimo y mi marido lleva hasta dos mascarillas. No hemos ido a fiestas y no hemos estado con nadie del exterior, somos afortunados porque no hemos pasado por ningún hospital”, ha relatado la mujer de Ortega Cano.

Hace pocas semanas, Ana María Aldón asumía un importante reto profesional. Se estrenaba como colaboradora de ‘Viva la vida’. Un trabajo de que su marido se siente muy orgulloso. «Soy un seguidor del programa y sé que ella lo iba a hacer muy bien, hasta ahora se le ha visto poco pero en el momento en el que está, lo está haciendo muy bien”, admitía el maestro ante el nuevo trabajo de su mujer.

José Ortega Cano notó «bastantes molestias» mientras tuvo coronavirus

El diestro, de 67 años, ha confesado también que, a diferencia de Ana María, él sí ha notado los efectos del coronavirus en su cuerpo: “He tenido bastantes molestias, lo que más me preocupaba era cuando tuviese la tos y la dificultad para echar la flema, dormir regular, pero lo he llevado…». Asimismo ha detallado que su hijo José María «está estupendamente, él no tiene ningún síntoma de dolor, está jugando y estudiando y contento». Superada ya la dolencia, el madrileño y su pareja respiran por fin tranquilos. Ya ha pasado lo peor y por fin las pruebas dan fe de que han superado la Covid-19.