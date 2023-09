Jorge Javier Vázquez preocupa tras su varapalo en televisión

La cancelación de ‘Cuentos Chinos’ podría suponer un revés más grave de lo esperado a Jorge Javier Vázquez. Teniendo en cuenta que el cierre de ‘Sálvame’ hizo que el presentador se ausentara de la televisión de manera temporal para centrarse en su salud mental, ahora este nuevo batacazo podría hacer que su estado anímico volviera a caer en picado. Así lo han revelado personas allegadas al de Badalona a SEMANA, las cuales permanecen muy preocupadas por el significado que podría tener este fracaso profesional para el periodista.

Tal y como ha podido saber SEMANA por personas muy cercanas a Jorge Javier Vázquez, los seres queridos del maestro de ceremonias temen que este varapalo en televisión vuelva a suponer una recaída en su estado anímico. Fuentes de toda solvencia deslizan a esta revista que “podría recaer” y desaparecer de nuevo de la esfera pública, tal y como hacía a principios del pasado mes de junio con el fin de ‘Sálvame’. Una decisión de la cúpula absolutamente inesperada para el comunicador, que cogió una baja médica previa al inminente cierre del que fuera el programa de las tardes de Telecinco.

Además, según revelan a SEMANA, la posibilidad de que Jorge Javier decida dar un paso atrás y evitar exponerse para recuperarse de este revés televisivo existe: “Es un comportamiento bastante habitual en él… A veces tiende al ostracismo”, indican. Y es que, cuando no está en su mejor momento, el presentador evita encuentros con mucha gente o quedadas “con mucho ruido” y se centra estrictamente en sus allegados “e íntimos”.

La salud de Jorge Javier Vázquez, en el punto de mira

Estas declaraciones dejan entrever que la cancelación de ‘Cuentos Chinos’ ha tenido mucha más importancia para Jorge Javier de lo que sus seguidores podían haber llegado a imaginar. Aunque el presentador era conocedor de que liderar en el access al prime time era algo complicado por la presencia de ‘El Hormiguero’, Jorge Javier llegaba a esta franja horaria con las energías renovadas y dispuesto a hacer historia.

Con una carta a Pablo Motos en la que expresaba su deseo de “convivir” junto a él por tiempo indefinido, él mismo dejaba entrever que no lo tendría nada fácil: “Querido Pablo, yo no soy tonto. Yo sé que tu casa es majestuosa. Pero, mira, la mía la voy a dejar monísima y acogedora. A ver, yo sé que seguramente alguna vez coincidiremos en invitar a las mismas personas. Entenderé cuando prefieran ir a tu casa antes que a la mía, pero no por ello voy a dejar de invitarlas, ¿eh? Porque yo creo que hay sitio para todas y quizá algunas, pues yo que sé, les apetezca venir a conocerme. Oye, igual les gusta tener otro vecino con el que charlar, aunque sea alguien como yo”, relataba.

Sin embargo, 18 días después Jorge Javier hacía frente a la peor de las noticias a nivel profesional, a la que reaccionaba también a través de Instagram: “Llegué al vecindario dispuesto a quedarme por mucho tiempo, pero ¡los alquileres están por las nubes! No ha podido ser. Desde aquí mis más sinceras felicitaciones a Pablo Motos, Carlos Sobera, Wyoming y, por supuesto, a todo el elenco de Cuatro Estrellas porque permanecen en la franja gracias a lo que todos buscamos al empezar un programa: el éxito. Toca hacer las maletas y, como nos dijo Manuel Carmena: seguir confiando en la vida. Siempre. Gracias y perdón por no haber sabido encontrar la llave de vuestra complicidad. Esa es la pena que me queda”, finalizaba, visiblemente apenado.