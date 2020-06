Este miércoles, Ana Rosa Quintana ha regresado al corrillo de corazón tras un tiempo alejada del mismo. La presentadora de ‘El programa de AR’ se ha sentado en el sillón de la sección que presenta su compañero de programa, Joaquín Prat. Durante los últimos meses una de las claves para evitar el contagio y la propagación del coronavirus ha sido la distancia social, además de extremar las medidas de higiene. A pesar de que todo eso lo tenemos en nuestra mente con fuego, en ocasiones se nos puede olvidar, como es justamente lo que le ha ocurrido a Ana Rosa Quintana esta misma mañana.

Ana Rosa Quintana se ha sentado sin guardar la distancia de seguridad

Al sentarse en el sofá de la sección de corazón, presentada por Joaquín Prat, la presentadora se ha sentado en su sitio habitual sin caer en la cuenta de que no estaba respetando la distancia de seguridad que el Gobierno ha establecido finalmente en un metro y medio para tratar de controlar el contagio por coronavirus. Al darse cuenta su compañero de programa, ha querido avisarle: » Oye, oye y oye, que se te va la olla. Metro y medio», le ha espetado Joaquín Prat, entre risas.

Ana Rosa Quintana, que en un primer momento no se ha dado cuenta de que estaba ocurriendo, le ha respondido: «Yo solo he vuelto a mi sitio. Que tu hayas ocupado mi sitio no quiere decir nada». Ambos han protagonizado esta divertida anécdota y han hecho alarde de la responsabilidad que hay que tener ante la situación tan complicada a la que se está enfrentando nuestro país a consecuencia de la epidemia.

Muy concienciados con la pandemia del coronavirus

Tanto la presentadora como los colaboradores siempre han mostrado su preocupación por la pandemia que ha paralizado a toda España y gran parte del mundo. De hecho, a principios de que se decretara el Estado de Alarma, Patricia Pardo tuvo que irse a casa tras decretarse el Estado de Alarma, con el fin de estar protegida frente a los contagios. A mediados de mayo y después de que bajaran los números de contagios y fallecidos, la dirección del programa decidió que ya podía volver a su puesto de trabajo. Eso sí, con prohibiciones.

Cuando volvió Patricia Pardo al programa, Ana Rosa Quintana desveló las restricciones que les había impuesto el programa para su regreso: «La prohibición mayor es que ella y yo nos acerquemos, por si alguna de las dos se contagia», contó al regreso de Patricia Pardo la propia presentadora. Se han visto en la obligación de tener que mantener la distancia de seguridad de dos metros entre ellas. Tampoco pueden estar cerca cuando están en publicidad o cuando se encuentran en los pasillos de la redacción de su programa. La idea es que Patricia Pardo vuelve, pero no puede contagiarse para evitar que ella y Ana Rosa se contagien a la vez.

Ana Rosa Quintana también tuvo que regresar a casa para recuperarse

Cabe recordar que durante el Estado de Alarma, Ana Rosa Quintana tuvo que abandonar de manera repentina el programa. Y es que empezaba el día mostrando una gran afonía al hablar, que a medida que pasaba el día iba empeorando. Eso le llevó a tener que abandonar el plató para irse a casa y recuperarse. Era Ana Terradillos la que la sustituía en lo que quedaba de emisión. Pues bien, Ana Rosa Quintana continuó con malestar, por lo que su compañera Patricia Pardo tuvo que abandonar su confinamiento para sustituirla. Aunque llevaba en casa desde que empezara la cuarentena -desde donde hacía las conexiones con su programa-, Patricia tenía que volver a las inmediaciones de Mediaset para cumplir con este reto. Ahora parece que vuelve para quedarse.

«Les extrañará a ustedes que yo esté aquí después de 44 días. Como saben, yo estaba en mi casa por si en algún momento a Ana Rosa le pasaba algo. Esto ha ocurrido, pero quiero aclararles que está perfectamente. Ayer ya explicó en sus redes sociales que tiene faringitis, pero ella es muy fuerte y mañana o el lunes volverá. Voy a serles sincera, estoy muy contenta de estar aquí pero me hubiese encantado que las circunstancias fuesen diferentes y Ana estuviese en su sitio y yo a su lado. Ana, estoy deseando de estar contigo aquí. Ten un poco de piedad porque vengo desentrenada», decía Patricia Pardo nada más comenzar con le emisión de ‘El programa de AR’ durante los días que tuvo que sustituir a Ana Rosa Quintana mientras ella se recuperaba de la alergia y del susto que dio en directo.