Joaquín Prat está de enhorabuena. Y es que este lunes se estrenaba por primera vez en el programa ‘Cuatro al día’ después de que fuera elegido para coger el testigo a Carme Chaparro. El presentador estuvo por la mañana en el programa de Ana Rosa y unas horas después, se ponía al frente del programa de Cuatro.

Durante el primer día al frente de este programa, el presentador no ha podido evitar recordar a su padre: «Es un gusto estar con vosotros», empezaba diciendo en este día tan especial para él. Después, recordó a su padre: «Mi padre siempre decía que para que el público te quiera, primero tienes que quererte tú, y eso implica que, aunque tengas un mal día, no puede decir ‘no’ a una persona que te pide una foto», empezó explicando en el plató de Cuatro al día.

Hay que recordar que su padre fue uno de los presentadores de televisión más emblemáticos de nuestro país. «Mi padre era mejor que yo. Treinta años después, estoy en el plató donde mi padre trabajó», dice con emoción. Falleció en 1995 y Joaquí Prat ha querido recordar qué le hubiera dicho su padre ante este nuevo reto que le han propuesto: «Mi padre me hubiera dicho que disfrutara, que no me tomara tan en serio lo que dicen de nosotros», declaraba.

Por ahora, el presentador compaginará ambos programas, por lo que lo seguiremos viendo junto a Ana Rosa Quintana. «Espero que no nos hagas la competencia, porque nos lo pondrías muy difícil. Te vamos a echar mucho de menos. Son 10 años… pero también hay que decir que se va al piso de abajo… Te he tenido muy bien alimentado», le decía Ana Rosa entre risas.