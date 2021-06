En medio de la polémica con Kiko Rivera tras la Comunión de su hijo Francisco, la modelo ha compartido fotos del espectacular jardín de su casa.

Hace apenas 24 horas, Jessica Bueno se veía envuelta en la polémica tras las palabras de de Kiko Rivera en ‘Sálvame‘, donde criticaba a su ex por la manera en la que organizó la Primera Comunión de Francisco, el hijo que tienen en común. En riguroso directo, el hijo de Isabel Pantoja consolaba a su prima Anabel Pantoja por no haber sido invitada a la fiesta, así como no haber sido elegida madrina de la ceremonia, ya que la modelo había elegido a alguien de su entorno.

«Llevo ocho años aceptando una situación que no quiero aceptar… aceptando cosas que he tenido que aceptar por el bien de mi hijo», decía. «¿Que no estoy conforme con algunas cosas? Claro que no, pero nosotros somos así y yo no voy a buscar ningún problema con la madre de mi hijo, no por mí ni por ella, sino por la felicidad de mi hijo, que se merece ser feliz y no vivir cosas feas. Ya le haremos su fiesta con su familia paterna y su abuela también estará invitada», espetaba el sevillano ante millones de espectadores.

Jessica Bueno muestra las imágenes de su casa en la Comunión de Francisco

Tras sus declaraciones, la modelo publicaba una contundente respuesta a través de su cuenta de Instagram. En ella se lamentaba de las palabras de su ex, pues le parece “lamentable” que haya hecho referencia a un día tan feliz «para inventar y hacer daño cuando se ha actuado desde el corazón. He organizado una fiesta en mi casa donde hemos sido los únicos responsables en todos los aspectos. Y por respeto y amor a mi hijo han estado las personas que creía convenientes y que tienen trato directo con él. Por supuesto no podía faltar su padre, su esposa y sus hermanas. Creo que estoy en el derecho de invitarles solo a ellos ya que son los principales en la vida de mi hijo y no he querido entrar en temas personales que no me incumben invitando a otras personas de su familia”, recalcaba.

Tras compartir su explosiva carta, Jessica ha decidido dar carpetazo a la polémica y seguir adelante con su vida. En apenas unos días dará a luz a su tercer hijo -el segundo en común con Jota Peleteiro– y no desea que nada ni nadie empañe el momento tan dulce que está viviendo. Por eso, sin dar más vueltas a lo sucedido con Kiko Rivera, ha querido compartir lo bonito que quedó el jardín de la casa que comparte con el futbolista el día de la Comunión de su hijo mayor, en el que también bautizó a este y a su hijo Jota.