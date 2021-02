Jessica Bueno ha desvelado en sus redes sociales la mejor de las noticias. La modelo ya sabe cuál es el sexo de su bebé y el nombre que le pondrán.

Jessica Bueno desveló a comienzos de año que estaba esperando su tercer hijo. La modelo está muy ilusionada ante la llegada de su bebé junto a su marido, Jota Peleteiro, con el que ha formado una bonita familia y ha sido este martes cuando ha confesado otro bombazo. La joven ha explicado a sus seguidores que espera otro niño, una noticia ante la que se encuentran ambos pletóricos. «Aquí con uno de mis chicos, uno de los hombres de mi vida y dueño de mi corazón, pero en esta foto también estoy con otro de los chicos de mi vida. Nuestro pequeño bebé que viene en camino, nuestro Alejandro. Sí, otro chico y aunque se que muchos esperabais la niña, mi destino es ser mamá de tres preciosos niños a los que mimar y adorar. Aunque quien dice tres pueden ser cuatro, nunca se sabe. Estaré muy bien rodeada y cuidada por mis niños…Fran, Jota y Alejandro, y mi maravilloso marido», ha escrito la sevillana junto a una romántica imagen de ambos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jessica Bueno (@jessica_bueno)

De este modo, Jessica Bueno deja la puerta abierta a seguir ampliando la familia con su esposo. Ahora la pareja está afincada en el norte, donde han encontrado un hogar en el que se sienten muy a gusto. Aunque ella está a muchos kilómetros de sus seres queridos, allí está cerca de las personas que más quiere, lo que hace, sin duda, más llevadera su estancia en Vitoria. La modelo está embarazada de 20 semanas y es en sus redes sociales donde suele confesarse de cómo está llevando su estado de buena esperanza. A pesar de que todavía quedan algunos meses para darle la bienvenida al pequeño, todos están ansiosos por conocerle.

Mientras tanto, Jessica Bueno está volcada también en sus estudios de Protocolo y Organización de Eventos, en los cuales se encuentra inmersa. La joven de 30 años se esfuerza al máximo por aprobar los exámenes ya de tercer curso, una carrera que en varias ocasiones le trae a la capital. Varias veces ha sido vista en Madrid, ciudad en la que realiza algunas de las pruebas, y donde ha insistido en que graduarse es uno de sus mayores sueños.

En su perfil de Instagram habitualmente posa con su incipiente barriguita y habla de todos los síntomas que va sintiendo. En especial, el sueño es su mayor escollo, más aún si se tiene en cuenta que se encuentra en una etapa universitaria, por lo que tiene que estar muy atenta mientras estudia o realiza algunos trabajos. «Embarazada de cuatro meses y estudiar… no soporto el sueño que me entra«, dijo. Pero el problema viene después, ya que no puede tomar café. «Tarea complicada, no puedo tomar nada de cafeína», aseguró Jessica Bueno.