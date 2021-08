Tras nueve meses de dulce espera, Ivana Icardi y Hugo Sierra ya tienen a su bebé en brazos. Giorgia, como han llamado a la pequeña, nació este viernes, 6 de agosto, a las 22,45 horas. La argentina, hermana del futbolista del ‘PSG’ Mauro Icardi, ha compartido la feliz noticia con sus seguidores en redes al igual que su pareja. Se trata del primer hijo para esta, mientras que es el tercero para el ganador de ‘Gran Hermano 2018’. Tiene una hija fruto de su primer matrimonio y también es padre de Martín de su relación con Adara Molinero.

Con este nacimiento Ivana y Hugo ponen el broche a su historia de amor. La pareja comenzó un sonado y televisado romance durante su participación en ‘Supervivientes 2020’, una edición extrema marcada por la pandemia del coronavirus. A pesar de el noviazgo tuvo sus altibajos durante su estancia en los Cayos Cochinos de Honduras, la pareja se dio una segunda oportunidad y ha afianzado su relación en nuestro país. La familia reside actualmente en Palma de Mallorca.

Tan solo una semanas después de que concluyera el reality de Mediaset, descubrimos que habían apostado por su amor. «Lo que sentí por Hugo, y se lo he dicho a él, no lo he sentido por nadie», recordaba la argentina durante una sincera entrevista que ofrecía en ‘Sálvame’. «Cuando estaba del concurso fuera pensaba todas las posibilidades, que si era interés, que si era una estrategia. Él no sabía si yo realmente estaba jugando. Pero quise esperar a que él saliera para que me diera explicaciones», añadía.

El pasado 10 de febrero la pareja, que se lleva 22 años, anunciaba oficialmente que estaban esperando un bebé. Lo hacían a través de una romántica imagen en la que posaban junto a una ecografía: «Ahora se han convertido en dos los amores de mi vida…», afirmaba Ivana. Desde entonces ha hecho partícipes a sus seguidores de la dulce espera compartiendo cómo ha cambiado su silueto en estos últimos meses y también cómo estaba viviendo estaba etapa tan especial.

La reacción de Adara

Cuando Adara Molinero se enteró de que su expareja estaba esperando un bebé no quiso pronunciarse en exceso. Reaccionó de la siguiente manera en redes: «Yo ya tengo mi vida, he rehecho mi vida y cada uno hace lo que quiere». Tampoco se pronunció sobre si esperaba que su hijo, de 2 años, fuese a tener un hermanito tan pronto.

Asimismo, subrayaba que esperaba que este hecho no afectase a su relación con Hugo: «No creo que me afecte… Yo creo que la relación va a seguir igual, cordial, sin más y ya está. O por lo menos yo lo espero así. Espero que se haga cargo de sus tres hijos por igual. Que les dé todo lo que necesitan, todo lo que implica y ya está».