Isabel Preysler, tajante sobre su ruptura con Mario Vargas Llosa

Este martes, Isabel Preysler ha reaparecido en un acto en Madrid. Allí se ha dejado ver sonriente, tan elegante como siempre, y muy tajante en relación a su vida privada. Y es que cuando le han preguntado por Mario Vargas Llosa ha contestado sin titubeos. La socialité asegura que "todo muy bien, gracias". Cuando ha escuchado si ha pasado página a su idilio con el Premio Nobel, no ha dudado en espetar: "Sí, absolutamente". No se pierda el vídeo para ver su reacción.

Vídeo: Europa Press

La cara -y la respuesta- de Isabel Preysler no dejan lugar a dudas. No parece hacerle mucha gracia que le mencionen al escritor hispanoperuano. Tampoco tiene demasiadas ganas de profundizar en un idilio que llegó a su fin el pasado mes de diciembre, después de ocho años juntos. Ha pasado página, y Mario Vargas Llosa ha hecho lo propio también. El Nobel se encuentra en estos momentos en Perú, adonde viajó el pasado 4 de marzo para asistir a la boda de su nieta Josefina. A la cita, como viene siendo habitual desde que se separó de Isabel Preysler, acudió con su exmujer, Patricia Llosa. Lo cierto es que no se separan.

En estos momentos, el escritor hispanoperuano permanece en su país natal, en la vivienda que tiene en Lima y que ofrece espectaculares vistas al Pacífico, tal y como recogen las fotografías que ha compartido en Twitter su hijo, Álvaro Vargas Llosa, donde se le ve trabajando plácidamente en el despacho de su domicilio. Centrado en sus hijos y en recuperar su relación con la madre de sus tres hijos, el genio de las letras lleva semanas centrado en su trabajo como escritor. Podría decirse incluso que la ceremonia de ingreso en la Academia Francesa marcó un antes y un después, ya que desde aquella cita no se ha separado de sus seres queridos, incluida la que fue su esposa durante casi 50 años.

Isabel Preysler, centrada en los preparativos de la boda de su hija Tamara Falcó

Isabel Preysler, por su parte, ha regresado a un photocall y allí ha asegurado que se encuentra disfrutando de su soltería: "Muy bien, muy bien, gracias". Sobre las instantáneas de Mario Vargas Llosa en la boda de una de sus nietas ha evitado hacer declaraciones. En estas semanas sin Mario ha tenido tiempo de hacer balance de los ocho años que estuvieron juntos. Y tiene claro que ha tomado la decisión correcta y que desea seguir adelante con su vida. Eso sí, en solitario. En los próximos dos meses, además, Isabel estará muy ocupada en los preparativos de la boda de su hija, Tamara Falcó, quien contraerá matrimonio el próximo 8 de julio en la finca El Rincón, el palacete que heredó de su padre, Carlos Falcó, tras su fallecimiento.

Cabe recordar que estos días, la abogada de los Boyer ha salido en defensa de Isabel Preysler. Purificación Pujol ha matizado en esta revista las declaraciones de Laura Boyer que rescató SEMANA en una entrevista póstuma. En una entrevista exclusiva que concedió apenas dos semanas antes de fallecer hablaba de la herencia de Miguel Boyer, fallecido en 2014. "No vende que se hable bien de Isabel. Tiene un comportamiento impecable, esa es su educación. Isabel es buena persona y siempre ha actuado con muy buena fe", deslizaba la letrada del bufete Montero Aramburu Abogados en conversación con este medio. "El solar de Puerta de Hierro lo pagó íntegramente Isabel Preysler, tal y como consta en escritura. Se le puede preguntar al señor Tapias, que aún vive. Menudo era el señor Boyer, como para que hubiera una sola peseta que no constara. Todo se sabe... de dónde salió la cuenta, de dónde venían esos ingresos y era del trabajo de Isabel Preysler. Así se abonó todo lo que costó el solar", apunta a SEMANA.