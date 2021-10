Isabel Pantoja ha concedido sus primeras palabras públicamente semanas después de que falleciera su madre, doña Ana, y se haya reconciliado con su hijo.

Isabel Pantoja ha roto su silencio dos semanas después de falleciera su madre. La artista estaba destrozada con su pérdida, pero ha sacado las fuerzas suficientes para agradecer a todo el mundo su apoyo. «Gracias por vuestras condolencias y vuestro cariño a la familia. Os lo agradezco en el alma», ha escrito la cantante. Unas palabras que ha acompañado de un lazo negro en señal de luto con el que muestra la tristeza en la que vive sumida desde entonces. Aunque este mensaje lo ha compartido este lunes, ya hay miembros de su familia que le han brindado su apoyo públicamente. Entre otros, Anabel Pantoja, que con solo tres palabras le ha gritado públicamente que está ahí para ella. «Siempre con nosotras», ha escrito junto a un emoji negro de corazón.

Aunque los últimos meses han sido muy complicados para ella, lo cierto es que para Isabel Pantoja haber charlado con Kiko Rivera le ha devuelto la ilusión. Parecía que la relación madre e hijo estaba completamente rota, pero la muerte de doña Ana les ha vuelto a acercar una vez más. Ambos lloraron juntos y se abrazaron en Cantora tras el fallecimiento de la matriarca y, por fin, pudieron conversar sobre lo sucedido estos meses. A pesar de que todavía tienen una conversación pendiente, ninguno de los dos duda que su relación podría reconstruirse si los dos ponen de su parte.

Isabel Pantoja de momento no ha dado más detalles sobre el duelo que está viviendo, aunque todos sus seguidores se hacen una idea de la durísima etapa a la que hace frente. Doña Ana y ella estaban muy unidas, de hecho, Isabel se volcó en sus cuidados desde el principio y no la ha dejado sola hasta su fallecimiento. Cientos de comentarios reflejan que la tonadillera no está sola y es que son muchos los fans que la arropan en su día a día. «Puedes con todo», «Ella siempre permanecerá a tu vera», «Sabes que nos tienes a todos» o «Mucho ánimo» son solo algunos de los mensajes que se pueden leer en el universo 2.0.