Un fantasma del pasado regresa a la vida de Isabel Pantoja. La cárcel vuelve a ponerse en su horizonte y de nuevo el miedo a poder estar de nuevo entre rejas inquieta a la tonadillera. La artista se enfrenta a un nuevo reto judicial, a una investigación que podría sentarla de nuevo frente a un juez y una sentencia que le devuelva al calvario que daba por zanjado y olvidado. La historia se repite y ahora no es cuestión de “bolsas de basura” cargadas de dinero negro, sino de un desbarajuste en las cuentas de la cantante que han llamado la atención de Hacienda.

“Le han hecho dos paralelas. Parece ser que ha habido una entrada de dinero que no se ha podido justificar y vuelve a estar en el ojo del huracán”, explica Gema López este martes sobre el último presunto movimiento económico de Isabel Pantoja que podría devolverla a prisión. Una información de la que poco a poco se van conociendo nuevos datos, como que “la Agencia Tributaria quiere comprobar que lo que ha cobrado Isabel Pantoja lo ha hecho como persona física y no a través de una sociedad”, mantiene Antonio Rossi en ‘El programa del verano’. Lo mismo que le sucedió al presentador Màxim Huerta y que dinamitó sus aspiraciones políticas apenas unos días después de aceptar la cartera del Ministerio de Cultura y Deporte.

El problema no está en sí en que haya ingresos en sus cuentas corrientes que no haya podido justificar, sino en que su caso es especial al ser supuestamente reincidente en un mismo error que ya le llevó a estar en prisión. “Si no ha justificado más de 120.000 euros podría volver a la cárcel”, mantiene el citado periodista como una valoración tras atender al hecho de que “ahora mismo está en el proceso de recabar información. Parece ser que la Agencia Tributaria quiere comprobar que todo lo que ha cobrado como persona lo ha cobrado como tal y no como una sociedad”. La investigación lleva ya un mes en curso.

Y es que el delito del que se le acusaría a Isabel Pantoja sería de evasión de impuestos o fraude fiscal, al acogerse supuestamente a la tributación de sus ingresos a través de una sociedad y no como persona física, como rendimiento de su trabajo como cantante y personaje estrella del papel cuché. Un problema que podría hacer que la tonadillera reviva el peor momento de su vida, en el que perdió el favor del público, la libertad y la posibilidad de trabajar para salvar su patrimonio. Al menos podría ser el motivo que uniría de nuevo a la maltrecha familia.